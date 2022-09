C'est le Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce!

Le Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce commence dès demain, le samedi 10 septembre, et accueillera plus de 50 exposants jusqu'à dimanche soir, à l’Aréna de Courcelles.

L’ouverture des kiosques aura lieu à 10 h les deux jours et l'entrée est gratuite.

Il y aura également plusieurs conférences qui seront présentées dans la salle en haut de l’aréna.

Samedi :

- À 10 h 30 : En érablière, quel arbre couper? avec Michaël Cliche, ingénieur forestier d’APBB Services acéricoles,

- À 13 h 30 : Les résidus de chlorates dans le sirop d’érable, comment les éviter ? avec Jack Bauer, Ph.D., Agent de transfert technologique Centre Acer,

- De 15 h à 15 h 30 : Dégustation d’un cocktail à l’érable au kiosque de la Distillerie du Granit,

- 15 h : À la Scierie Lapointe et Roy, atelier sur le mesurage des bois avec Steve Pomerleau, technicien forestier d’APBB Récolte et vente de sciage.

Dimanche :

- De 8 h à 11 h : Brunch de l’érable, au profit de la Paroisse de Courcelles,

- À 12 h 30 : Conférence forestière et acéricole : Quels services pouvez-vous recevoir d’un conseiller forestier et acéricole ? avec Jérôme Lapointe, ingénieur forestier, directeur d’APBB Services forestiers,

- De 14 h à 14 h 30 : Dégustation d’un cocktail à l’érable au kiosque de la Distillerie du Granit

- À 14 h 30 : Atelier de transformation de produits de l’érable : bonbons et gelée, animé par la réputée Doris Dallaire.

Circulation, stationnement et service de navettes

Les visiteurs pourront se rendre aux stationnements aux abords du site d’exposition, mais il est fortement recommandé de laisser leur véhicule dans le grand stationnement situé à l’entrée du village, et de là se rendre au site à bord de navettes qui feront des allers-retours régulièrement.

Cet événement est organisé conjointement par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) et la Municipalité de Courcelles.