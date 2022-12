L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce a 60 ans 

Le 15 décembre 2022 a marqué les 60 ans de fondation de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.

Un soixantième anniversaire qui ne manquera pas d’être souligné tout au long de la prochaine année, ont signifié les actuels dirigeants.

L'organisme a vu le jour dans la foulée de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche qui a été sanctionnée en 1956. Son adoption constituait l'aboutissement d'une lutte de plus de 30 ans des agriculteurs pour rétablir un équilibre dans les rapports commerciaux entre eux et les acheteurs de produits agricoles. Le bois est un produit agricole, au sens de la loi.

En 1962, six années après l’adoption de cette loi, un groupe d’agriculteurs de la région, qui produisaient du bois à pâte pour des intermédiaires (brokers) à la solde des compagnies papetières, ont mis sur pied le Syndicat des producteurs de bois de Québec-Sud, dans le but d’établir un certain rapport de force entre les producteurs de bois et les compagnies.

Il aura fallu quatre années de plus pour que les producteurs du Syndicat de Québec-Sud se dotent d’un plan conjoint pour la mise en marché de leur bois à pâte, dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles. Modifié au fil du temps pour s’adapter aux changements, le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce est toujours en vigueur. Un jour, si les propriétaires de boisés le veulent, il pourrait être étendu à la mise en marché du bois de sciage.

En 1981, le Syndicat des producteurs de bois de Québec-Sud changeait son nom pour celui de Syndicat des producteurs de bois de la Beauce. Et finalement, le nom de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce fut adopté en 2005, afin d’être plus inclusif, puisqu’on est d’abord propriétaire de boisé avant d’être considéré comme producteur de bois.

Jusqu'à présent, six personnes ont présidé aux destinées du regroupement soit François Nadeau (novembre 1962 à avril 1969), Jacques Veilleux (mai 1969 à février 1982), Jean-Luc Bilodeau (février 1982 à mai 1996), André Lantagne (mai 1996 à avril 2006), Marc-Yvon Poulin (mai 2006 à avril 2013) et Éric Cliche (mai 2013 à décembre 2022).

L’Association entend bien souligner cet anniversaire de différentes façons et profiter de certains événements comme les AGA et autres réunions pour en parler. Déjà, le logo du regroupement a été modifié pour rappeler le 60e anniversaire et sera utilisé tout au long de cette année de commémoration.