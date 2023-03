La Tite Frette ouvre demain dès 11h

C’est demain, vendredi, dès 11h que les portes de La Tite Frette s’ouvriront pour accueillir les amateurs de bières de microbrasserie, de cidres et de vins québécois.

Le commerce compte actuellement plus de 150 bières différentes, d’environ 50 à 60 fournisseurs québécois différents. L'idée est ensuite de s'adapter et de se diversifier selon les besoins de la clientèles. À l’avenir, il pourrait y avoir jusqu’à 300 sortes de bières.

La Tite Frette s’associe avec des microbrasseries, vignobles, cidreries et autres artisans du Québec pour avoir des exclusivités. De cette façon, le partenariat permet d’avoir des produits qui se trouvent seulement dans les commerces de cette franchise.

On peut également choisir une boisson parmi une grande variété de vins et de cidres québécois, ou même de la bière sans alcool. « C’est très important d’avoir un frigo sans alcool. On veut prôner la sécurité et le fait d’avoir du plaisir tout en restant sécuritaire », a expliqué Charles-Antoine Bolduc, copropriétaire.

Enfin, pour accompagner les apéros, les commerçants proposent de la nourriture, des produits du terroir, des grignotines, etc. « Je vais aussi m’adapter local en allant chercher de la nourriture que les gens connaissent. Il y a par exemple de la sauce BBQ qui vient de Saint-Zacharie. »

Ce qui différencie La Tite Frette des autres commerces, c'est le service. « Mon objectif c’est de faire découvrir les bières à tout le monde. Il y a tellement de sortes, ça va d’une stout aux framboises pour manger avec un dessert, à une bière d’été tout simplement. »

Charles-Antoine a pour objectif d'inviter plusieurs microbrasseries, vignobles et fournisseurs à venir présenter leurs produits en proposant des dégustations sur place.

Des achats qui rapportent

Un système de points de fidélité a été établi pour permettre aux clients de faire des économies.

« Il n’y a pas de cartes physiques, cela fonctionne avec un numéro de téléphone. On peut cumuler des points en faisant des achats et au bout d’un certain nombre de points, tu cumules des dollars que tu peux utiliser dans le magasin. »

Il y a aussi le jeudi boni où les points sont multipliés par 5.

Infos pratiques

La Tite Frette se situe dans l'ancien restaurant Sushi Taxi au 408, 107e Rue à Saint-Georges.

Pour les prochains mois, les horaires sont les suivants:

Lundi - mardi - mercredi : de 11 h à 19 h

Jeudi - vendredi : de 11 h à 20 h

Samedi : de 10 à 19 h

Dimanche : 10 h à 18 h

Le numéro de téléphone du commerce est le (418) 228-8483 et pour le site internet cliquez ici.

Le rendez-vous est donc donné pour vendredi 11 h. « J’ai hâte, je suis quelqu’un de sociable et j’aime jaser avec le monde! J’ai hâte de faire découvrir mes produits! », se réjouit Charles-Antoine.

Pour en savoir plus si l'histoire derrière l'ouverture de ce commerce, lisez cet article : Une succursale Tite Frette ouvrira à Saint-Georges.