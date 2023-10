Les Pères Nature: Maréva Bédard devient l'unique propriétaire

Maréva Bédard, la fille du fondateur de l'entreprise familiale Les Pères Nature, devient l'unique propriétaire de ce commerce du secteur de l’alimentation, qui opère deux succursales à Sainte-Marie et à Saint-Georges.

Depuis une dizaine d’années, elle dirigeait ces deux marchés, qui compte un peu plus de 230 employés, en partenariat avec ses frères Ulys, Valentin et Saphir. Elle a cumulé divers postes dans l’entreprise, en administration, en marketing, en comptabilité, en ressources humaines et aux opérations.

« Je partage un rêve avec des gens qui sont déjà en place dans l’entreprise. Les Pères Nature, c’est une grande famille et c’est la vision que je vais continuer d’appliquer dans l’avenir et dans tous les projets que nous déploierons ensemble », a assuré Maréva Bédard, dans le communiqué de presse d'annonce de la transaction.

Notons que Clément Bédard, qui avait démarré son concept de marché à Sainte-Marie-de-Beauce en 1977, est décédé en juillet dernier.