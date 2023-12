Usine Olymel à Vallée-Jonction: la fermeture se précise

Il ne reste que quelques jours avant la fermeture définitive de l’usine d’abattage Olymel à Vallée-Jonction prévue pour le 22 décembre.

À cette occasion, EnBeauce.com fait le bilan de la situation avec Paul Beauchamp, premier vice-président chez Olymel.

Une centaine de travailleurs impactés ont pu être replacés dans d’autres usines que ce soit dans la même compagnie, mais du côté de Saint-Henri, ou dans une autre. Cependant, « il reste encore des éléments que nous ne maîtrisons pas au moment où on se parle. »

En ce qui concerne les travailleurs étrangers temporaires, voici quelques chiffres:

- une vingtaine d’entre eux se sont trouvé un nouvel employeur et demeureront en Beauce,

- 65 seront relocalisés dans les autres établissements d’Olymel,

- trois ont demandé un billet de retour pour retourner dans leur pays d’origine.

Notons aussi qu’une trentaine d’entre eux n’ont pas donné de nouvelles concernant leurs intentions.

Rappelons qu’Olymel avait annoncé la fermeture de l’usine de Vallée-Jonction le 14 avril dernier. Suite au départ de nombreux employés après cette annonce, le quart de production de soir, qui regroupait 260 employés, dont 75 travailleurs étrangers temporaires, a été supprimé le 22 juillet. À leur retour de vacances le 7 août, tous les employés de production affectés à ce quart de soir ont rejoint les rangs des employés œuvrant aux opérations de jour.

« Ça a été un peu dérangeant pour certains travailleurs, parce qu’on a bousculé des horaires de vacances. Mais la direction a fait preuve de souplesse pour offrir des accommodements aux travailleurs. On peut dire que globalement ça s’est très bien passé. »

Notons que les porcs qui étaient abattus à Vallée-Jonction seront essentiellement envoyés à l’usine de Yamachiche désormais.

L’avenir des installations est incertain

L'établissement se cherche maintenant une nouvelle vie. « Malheureusement, nous n’avons pas d’offres concrètes au moment où on se parle. »

Il y a eu quelques visites, cependant personne n’a démontré de véritable intérêt, selon Paul Beauchamp. « Par contre, ce n’est pas tout à fait anormal car ce sont des discussions qui prennent du temps, et on sait qu’on est dans une conjoncture où on ne s’est pas vraiment ce que ça va donner. »

Des acquéreurs se présenteront peut-être dans les prochaines semaines ou les prochains mois lorsque l’usine aura été vidée de ses travailleurs et de ses équipements.