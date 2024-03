Changements climatiques: une cote A à Grupo Bimbo

Pour une deuxième année consécutive, Grupo Bimbo, la société mère de Bimbo Canada, qui est notamment propriétaire de la Boulangerie Vachon de Sainte-Marie-de-Beauce, est reconnue pour ses mesures visant à atténuer les effets des changements climatiques à l'échelle mondiale.

C'est l'organisation non gouvernementale Carbon Disclosure Project (Projet de divulgation des émissions carbone - CDP), qui a décerné la prestigieuse note «A» à l'entreprise mexicaine

Le CDP est un organisme caritatif à but non lucratif qui gère et produit des analyses permettant aux sociétés ouvertes et aux collectivités locales de divulguer leur empreinte environnementale et de se comparer aux autres sur le marché.

Environ 21 000 entreprises de différents secteurs à l'échelle mondiale soumettent leur candidature pour figurer sur cette liste, mais seulement 346 d'entre elles, dont Grupo Bimbo, ont obtenu la cote maximale.

Signalons que la filiale Bimbo Canada compte 17 boulangeries (dont Vachon), 18 centres de distribution et 185 entrepôts à travers le pays.