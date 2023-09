Entrevue vidéo avec Marie-Ève Royer, présidente de Bimbo Canada

Voir la galerie de photos

Marie-Ève Royer a été nommée en février dernier au poste de présidente de Bimbo Canada, la plus ancienne et la plus grande entreprise canadienne de fabrication de produits de boulangerie et de collations. L'entreprise est notamment propriétaire de plusieurs fleurons québécois, dont la Boulangerie Vachon de Sainte-Marie.

La dirigeante est loin d'être étrangère à la Beauce puisque son père est originaire de Sainte-Hénédine, et sa mère, de Sainte-Marie, révèle-t-elle au cours d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

La dame a commencé sa carrière aux Aliments Maple Leaf il y a plus de 20 ans dans le cadre du programme de stagiaires en leadership (les Aliments Maple Leaf ont vendu Canada Bread à Grupo Bimbo en 2014). Depuis, elle a occupé des postes de direction en stratégie commerciale, en chaîne d’approvisionnement, en marketing, en vente et en service alimentaire, au Canada et au Royaume-Uni.

Elle possède plus de 20 années d’expérience à Bimbo Canada en stratégie commerciale et en création d’équipes hautement performantes.

« Je suis honorée de pouvoir diriger la talentueuse équipe de Bimbo Canada, avec qui j’ai la chance de collaborer depuis de nombreuses années, se réjouit madame Royer. Nous sommes présents à la table des Canadiens depuis plus de 100 ans. Nos produits, commercialisés sous des marques très populaires comme Dempster’s, Villaggio, Vachon et Takis, sont aimés partout au pays. C’est quelque chose dont je suis extrêmement fière. En tant que présidente, je suis ravie de pouvoir orienter notre formidable organisation vers le prochain chapitre de son histoire, accélérer notre transformation et favoriser une culture de collaboration afin de remplir notre mission : nourrir un monde meilleur. »

En entrevue, elle explique pourquoi son entreprise a maintenu l'usine de Vachon au même endroit, après l'inondation catastrophique de 2019.

Aussi, la présidente s'est beaucoup impliquée cette année dans diverses activités marquant les 100 ans de fondation de la Boulangerie Vachon.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Marie-Ève Royer.