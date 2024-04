Un partage signifiant de Jean Champagne sur son parcours entrepreneurial

C’est devant une salle comble de 385 convives que l'homme d'affaires retraité, Jean Champagne, a livré un partage senti et signifiant de son parcours entrepreneurial, à titre de conférencier invité du 29e Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce (CEB), qui s'est tenu hier soir au Centre des congrès Le Georgesville de Saint-Georges.

Le Beaucevillois d’adoption, originaire de la capitale beauceronne, a indiqué qu'il avait toujours baigné dans le milieu des affaires puisqu'il venait d'une famille d’entrepreneurs, particulièrement son père Georges-Émile, qui lui a inculqué la notion du travail bien fait. « Mon père m'a toujours fait confiance. La preuve, il m'a donné ma première job à l'âge de huit ans ». s'est rappelé avec émotion Jean Champagne.

Le co-fondateur de Portes Patio Résiver, devenu Novatech, a partagé comment, avec son partenaire principal, il avait propulsé cette entreprise démarrée dans les années 1990 pour devenir un leader nord-américain dans son domaine et comment aussi, la compagnie avait dégringolé après 10 ans d'opération. « On est passé de héros à zéro », a imagé le conférencier. Il a ensuite relaté le combat personnel, avec ses hauts et ses bas («souvent plus des bas») qu'il a entrepris pour sauver de la faillite sa compagnie, ce qu'il a réussi à faire. Le printemps dernier, il a d'ailleurs publié un livre sur la question Crash le combat d’un entrepreneur, qui relate avec force détails son aventure d'homme d'affaires.

Maintenant qu'il a pris sa retraite, le père de quatre enfants et grand-père de cinq petits-enfants, peut consacrer tout son temps à s'investir dans les organismes communautaires do0nt il a été l'investigateur comme la Corporation du Quartier de la débâcle de Beauceville, la Fondation des sports et loisirs de Beauceville, Familia Beauce et, un projet qui lui tient particulièrement à coeur, Cultiver pour partager.

Prix reconnaissance Jean-Denis-Poulin

Le CEB a aussi profité de la soirée pour son remettre son Prix Jean-Denis-Poulin, qui porte le nom du fondateur et premier président de l'organisme. Il vise à souligner le travail accompli par une personnalité d’affaires, tant pour son esprit entrepreneurial, son implication, son dévouement et sa contribution à la cause du développement économique que pour son rayonnement dans son milieu.

C'est l'architecte de renom, Paul Baillargeon, qui a obtenu cette reconnaissance. Plusieurs infrastructures de la Beauce portent sa signature: l’édifice Canam, le CIMIC, le Centre hospitalier Beauce-Etchemin, l’école primaire les Sittelles ainsi que les usines Garaga, Boa-Franc, Procycle, Matiss et bien d’autres. En 1997, l’Institut royal d’architecture du Canada l’a élevé au titre de Fellow, soit la plus haute reconnaissance que puisse recevoir un architecte au Canada.