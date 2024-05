Bières & Frites aussi!

La soirée des Homardises 2024 en direct de l'univers de Renaud Labonté, organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nouvelle-Beauce, se déroulait ce jeudi 9 mai à Sainte-Marie. C’est devant une salle comble de plus de 300 personnes d’affaire de la Nouvelle-Beauce et d’ailleurs que se sont déroulés les Homardises. La thématique ...