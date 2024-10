Fin de la grève chez Produits forestiers D.G.

Les employés syndiqués CSN de Produits forestiers D.G. qui étaient en grève dans les scieries de Saint-Côme-Linière et de Sainte-Aurélie, sont maintenant de retour au travail.

C'est la porte-parole aux communications du Groupe Gesco-Star, Katherine Grondin, qui en a fait l'annonce par voie de communiqué.

Les travailleurs étaient en grève générale illimitée depuis le 6 août. Leurs conventions collectives étaient échues depuis août.

« Nous sommes satisfaits des ententes intervenues. Celles-ci permettront d’assurer la pérennité de l’entreprise, tout en offrant des conditions de travail équitables et compétitives à nos employés. Nous sommes reconnaissants pour le support, l’engagement, et surtout, pour la patience et la résilience dont nos employés ont fait preuve durant les dernières semaines », a commenté Mme Grondin.