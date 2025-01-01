Nous joindre
Saint-Prosper

Nashville en Beauce remet 25 000 $ à l’équipe de football Carcajous

durée 10h00
1 octobre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L’organisation de Nashville en Beauce vient de remettre un montant de 25 000 $ à l’équipe de football Carcajous de la Polyvalente des Abénakis de Saint-Prosper.

Cette contribution vise à remercier les Carcajous qui ont effectué du bénévolat lors de la tenue du festival, cet été. La somme permettra à l’équipe de poursuivre ses activités et de lancer sa saison  d’automne 2025 avec confiance et dynamisme. 

«En tant que l’un des plus grands festivals country de la région, Nashville en Beauce se  démarque par son offre musicale et culturelle unique, mais également par son  engagement envers la communauté. L’organisation est fière de soutenir des initiatives  locales qui font une différence et de contribuer au développement et à la vitalité du milieu», a indiqué la présidente du conseil d'administration de Nashville en Beauce, Isabelle Guay, par voie de communiqué de presse.

