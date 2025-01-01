Une entreprise beauceronne prête à contribuer à la relance du logement

Voir la galerie de photos

Alors que le gouvernement Carney mise sur la construction modulaire pour répondre à la crise du logement, une entreprise de Saint-Joseph-de-Beauce pourrait jouer un rôle clé dans cette relance nationale.

Maisons MCG, spécialisée dans la construction modulaire, suit de près le déploiement du programme Maisons Canada, annoncé plus tôt cette année par le gouvernement fédéral. EnBeauce.com est allé rencontrer la directrice générale, Emma Vachon, afin d'en savoir plus.

Pour la jeune directrice générale, il est clair que le moment est venu de passer à l’action. « Le Canada a un grand besoin de logements. On pense que la construction modulaire est une solution concrète et rapide pour s’attaquer au problème », lance-t-elle.

Fondée en Beauce et demeurant une entreprise familiale, Maisons MCG fabrique en usine des bâtiments livrés ensuite sur les chantiers : immeubles multi-logements, roulottes de chantiers, maisons mobiles et infrastructures destinées au nord du Québec.

Une réponse fédérale à la crise du logement

Le programme Maisons Canada, mis en place par le gouvernement Carney, vise à doubler la construction de logements au pays en s’attaquant aux principaux freins du marché : accès aux terrains, délais d’approbation, manque d’innovation dans les méthodes de construction. Dotée d’un budget initial de 13 milliards de dollars, la nouvelle agence fédérale agit à titre de guichet unique pour accélérer les projets de logements abordables, tant pour les ménages à faible revenu que pour la classe moyenne.

Elle s’appuie sur trois piliers majeurs : établir des partenariats avec les promoteurs et les gouvernements locaux, investir dans des technologies de construction modernes (préfabrication, bois massif, logements modulaires), et privilégier l’utilisation de matériaux canadiens grâce à la politique « Achetez canadien ».

L’objectif à terme : 45 000 logements, en plus d’un soutien accru à la construction de logements supervisés, à la lutte contre l’itinérance et à la protection des loyers abordables.

Une entreprise locale prête à livrer rapidement

Dans ce contexte, Maisons MCG affirme avoir déjà l’infrastructure, l’expertise et la main-d’œuvre pour répondre aux besoins de cette stratégie nationale. « Si un entrepreneur général nous appelle demain matin, on est prêt. On a toutes les ressources disponibles pour se mettre à l’action », affirme Emma Vachon.

Au-delà de l’efficacité, l’un des principaux avantages de la construction modulaire réside dans sa résistance aux imprévus climatiques et la maîtrise des coûts. « On construit dans des conditions contrôlées, à l’abri des intempéries. Le matériel est mieux préservé, les stocks sont mieux gérés, et surtout, le temps d’installation en chantier est réduit de moitié », a-t-elle ajouté.

L’entreprise familiale beauceronne travaille principalement avec des entrepreneurs généraux et des institutions. Elle mise sur une approche optimisée par la répétition et la production à volume. « Pour des projets multi-logements, notre formule est gagnante », résume la DG.

L’implication d’acteurs régionaux pourrait également stimuler l’économie locale, en maintenant l’emploi en Beauce et en valorisant les fournisseurs locaux. « Ça permet de garder nos talents ici, et ça renforce la pérennité de notre entreprise autant à l’interne qu’à l’externe », estime-t-elle.

Alors que l’industrie de la construction est souvent critiquée pour ses délais et ses dépassements de coûts, le programme fédéral Maisons Canada entend miser sur des solutions industrialisées, efficaces et durables. Un virage que l'entreprise affirme pouvoir accompagner immédiatement. « Ce qu’on souhaite maintenant, c’est que le programme puisse aller de l'avant rapidement », conclu Emma Vachon.

Vous trouverez l'intégralité de notre reportage vidéo avec Emma Vachon ci-dessus.