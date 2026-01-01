Desjardins ferme 11 guichets automatiques en Beauce-Etchemins

En raison de leur faible utilisation, 11 centres libre-service de guichets automatiques seront fermés sur le territoire desservi par les Caisses Desjardins de La Nouvelle-Beauce, de Beauce-Centre et des Etchemins.

L'annonce a été faite ce matin par voie de communiqué de presse.

Ainsi, à compter du 8 février prochain, les installations concernées disparaîtront de Frampton, Saints-Anges, Saint-Elzéar, Sainte-Hénédine, Sainte-Marguerite, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice-de- Beaurivage Saint-Sylvestre, Scott, Saint-Odilon-deCranbourne, ainsi que le guichet situé sur la 2e avenue, à Lac-Etchemin.

Au cours d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com, la conseillère aux communications de l'institution financière, Marie-Noelle Sylvain, a précisé que tous les maires des localités touchées par les ferrmetures ont été avisés à l'avance, avant de rendre la décision publique.

Elle a signalé que moins de 2% des transactions de l'ensemble des trois caisses passaient par ces guichets, alors que les membres s'en remettent maintenant, et de plus en plus, aux services automatisés numériques. Cette faible utilisation de ces centres libre-service n'était plus suffisante pour en justifier le maintien, notamment la mise en place de nouveaux équipements qui avaient atteint leur fin de vie.

La porte-parole a ajouté que les personnes les plus touchées par ces changements seront

contactées par les équipes de Desjardins, «afin de leur offrir un soutien personnalisé, et des mesures d’accompagnement adaptées.»

Dans le communiqué de presse, les présidentes des trois caisses concernées ont voulu se montrer rassurantes en spécifiant que «des centres de services et des guichets automatiques demeurent accessibles aux endroits de la région qui répondent aux besoins des membres, c'est-à-dire à proximité des commerces qu'ils fréquentent le plus.»

Elles ont aussi réitéré que leur institution demeureront présentes dans ces localités «par leur

engagement envers les communautés concernées notamment par leurs programmes de dons et

commandites et de Fonds d'aide au développement du milieu.»