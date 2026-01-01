Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En raison de leur très faible utilisation

Desjardins ferme 11 guichets automatiques en Beauce-Etchemins

durée 10h00
8 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

En raison de leur faible utilisation, 11 centres libre-service de guichets automatiques seront fermés sur le territoire desservi par les Caisses Desjardins de La Nouvelle-Beauce, de Beauce-Centre et des Etchemins.

L'annonce a été faite ce matin par voie de communiqué de presse.

Ainsi, à compter du 8 février prochain, les installations concernées disparaîtront de Frampton, Saints-Anges, Saint-Elzéar, Sainte-Hénédine, Sainte-Marguerite, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice-de- Beaurivage Saint-Sylvestre, Scott, Saint-Odilon-deCranbourne, ainsi que le guichet situé sur la 2e avenue, à Lac-Etchemin.

Au cours d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com, la conseillère aux communications de l'institution financière, Marie-Noelle Sylvain, a précisé que tous les maires des localités touchées par les ferrmetures ont été avisés à l'avance, avant de rendre la décision publique.

Elle a signalé que moins de 2% des transactions de l'ensemble des trois caisses passaient par ces guichets, alors que les membres s'en remettent maintenant, et de plus en plus, aux services automatisés numériques. Cette faible utilisation de ces centres libre-service n'était plus suffisante pour en justifier le maintien, notamment la mise en place de nouveaux équipements qui avaient atteint leur fin de vie.

La porte-parole a ajouté que les personnes les plus touchées par ces changements seront
contactées par les équipes de Desjardins, «afin de leur offrir un soutien personnalisé, et des mesures d’accompagnement adaptées.»

Dans le communiqué de presse, les présidentes des trois caisses concernées ont voulu se montrer rassurantes en  spécifiant que «des centres de services et des guichets automatiques demeurent accessibles aux endroits de la région qui répondent aux besoins des membres, c'est-à-dire à proximité des commerces qu'ils fréquentent le plus.»

Elles ont aussi réitéré que leur institution demeureront présentes dans ces localités «par leur
engagement envers les communautés concernées notamment par leurs programmes de dons et
commandites et de Fonds d'aide au développement du milieu

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Appel à candidature pour le concours Agricultrice - Fièrement inspirante 2026

Publié à 8h00

Appel à candidature pour le concours Agricultrice - Fièrement inspirante 2026

L’organisation Fièrement agricole - L’empreinte des femmes lance le concours Agricultrice - Fièrement inspirante 2026, afin de mettre en lumière des agricultrices qui marquent leur milieu. Ce concours se terminera le 31 mars à minuit et vise à reconnaître trois agricultrices inspirantes lors du souper officiel de Fièrement agricole, le 9 mai 2026 ...

LIRE LA SUITE
Saint-Joseph a maintenant son McDo

Publié le 6 janvier 2026

Saint-Joseph a maintenant son McDo

Plus d'une centaine de personnes ont assisté, hier soir, à l'inauguration officielle du nouveau restaurant McDonald's, situé sur la route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce. Il s'agit de la 4e franchise opérée pour la femme d'affaires Chantale Ross, qui détient également les deux restaurants de Saint-Georges, ainsi que celui de Lac-Mégantic. Deux ...

LIRE LA SUITE
L'actualité d'octobre — 2 de 2

Publié le 1 janvier 2026

L'actualité d'octobre — 2 de 2

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la seconde moitié du mois d'octobre. 18 octobre - Société Dix-huit pompiers honorés à Saint-Joseph-de-Beauce La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a remis différentes distinctions aux pompiers du Service de sécurité incendie et civile lors d’une soirée honorifique le mardi 14 octobre ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge