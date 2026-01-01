Nous joindre
Manque de personnel

La Clinique vétérinaire Beauceville fermera le 27 février

8 janvier 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'impossibilité de recruter au moins deux nouveaux vétérinaires à temps plein force la Clinique vétérinaire Beauceville à fermer ses portes le 27 février prochain.

La nouvelle a été confirmée à EnBeauce.com par un porte-parole du Groupe Daubigny, qui compte l'établissement de Beauceville parmi les 100 cliniques et hôpitaux qu'il opère sur l'ensemble du territoire québécois.

Comme les efforts de recrutement dans la dernière année n'ont pas porté fruit, et que le bail de location de l'édifice, qui se trouve en plein-centre-ville de Beauceville, venait à échéance à la fin du mois de février, les dirigeants ont décidé de mettre fin aux opérations.

«Cette décision difficile est due à une combinaison de circonstances indépendantes de notre volonté, notamment la pénurie de main-d'œuvre vétérinaire persistante qui touche l'ensemble du secteur et la vente récente du bâtiment où se situe notre clinique. Nous avons initialement communiqué cette décision à nos clients à la mi-novembre», a indiqué le conseiller spécial William Jutras, dans un message courriel.

Il en résultera la perte de six emplois à temps plein et deux à temps partiel. Ce personnel ne sera pas redirigé vers d'autres cliniques du réseau.

Pour minimiser les perturbations et assurer une transition en douceur pour la continuité des soins aux animaux, les dirigeants ont pris les dispositions nécessaires pour que tous les dossiers des clients soient transférés à la Clinique vétérinaire Beauce-Appalaches (Saint-Georges) et à la Clinique vétérinaire Sainte-Marie.

Maire déçu

Joint au téléphone par EnBeauce.com, le maire Patrick Mathieu s'est dit «très déçu et très triste» de voir disparaître un autre commerce de services au sein de sa municipalité.

Dès qu'il a été informé de la décision, au début du mois de décembre dernier, le premier magistrat s'est activé pour voir s'il serait possible d'éviter la fermeture et les alternatives pour que l'établissement continue son offre de services. Il s'est avéré que cela ne se fera pas avec l'administration actuelle.

«On va laisser ce chapitre se fermer et on verra ensuite ce qui pourrait être fait», a-t-il indiqué. Parmi les idées avancées, l'option de créer une coopérative. «J'en ai déjà parlé au député (Luc) Provençal. Il existe sûrement des programmes qui nous permettraient de relancer la clinique.» Autrement, l'élu mettra les efforts pour que la bâtisse trouve une nouvelle vocation.

