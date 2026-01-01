Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Mise à pied de 700 employés

Réduction des effectifs chez Telus: la Beauce est touchée

durée 13h00
8 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Difficile début d'année chez Telus où, depuis hier, des centaines de salarié de Rimouski, Sainte-Marie-de-Beauce, Québec et Montréal sont rencontrés pour se faire annoncer des vagues de départ volontaires.

Le géant des télécommunications réduit ses effectifs et, dans la plupart des cas, transfert le travail à des sous-traitants à l'international.

«C'est un coup dur pour les personnes touchées, mais aussi pour les économies des régions impactées où les bons emplois ne pleuvent pas» ont dénoncé conjointement les présidents de deux syndicats du SCFP, Luc Pouliot et Brian Leclerc. Un autre syndicat à travers le pays est aussi ciblé par la même vague pour un total de 697 offres de départ.

Les représentants syndicaux avertissent que la prestation de services sera affectée, car les personnes qui demeurent à l'emploi sont déjà surchargées.

Depuis dix ans, des milliers de bons emplois ont été perdus dans le secteur des télécommunications puisque les entreprises canadiennes, de plus en plus, embauchent leur main-d'œuvre à l'étranger. Malgré les subventions de l'État et les contrats publics accordés au secteur, des emplois sont constamment délocalisés.

«Nos impôts ne devraient pas subventionner la fuite de ces emplois. Surtout avec ce qui se passe au sud de la frontière où l'administration américaine fait preuve de protectionnisme. On devrait aider à maintenir le travail ici aussi. Les gouvernements ne font rien, et Telus abandonne le Québec», de conclure les représentants syndicaux.

Source: Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Desjardins ferme 11 guichets automatiques en Beauce-Etchemins

Publié à 10h00

Desjardins ferme 11 guichets automatiques en Beauce-Etchemins

En raison de leur faible utilisation, 11 centres libre-service de guichets automatiques seront fermés sur le territoire desservi par les Caisses Desjardins de La Nouvelle-Beauce, de Beauce-Centre et des Etchemins. L'annonce a été faite ce matin par voie de communiqué de presse. Ainsi, à compter du 8 février prochain, les installations ...

LIRE LA SUITE
Appel à candidature pour le concours Agricultrice - Fièrement inspirante 2026

Publié à 8h00

Appel à candidature pour le concours Agricultrice - Fièrement inspirante 2026

L’organisation Fièrement agricole - L’empreinte des femmes lance le concours Agricultrice - Fièrement inspirante 2026, afin de mettre en lumière des agricultrices qui marquent leur milieu. Ce concours se terminera le 31 mars à minuit et vise à reconnaître trois agricultrices inspirantes lors du souper officiel de Fièrement agricole, le 9 mai 2026 ...

LIRE LA SUITE
Saint-Joseph a maintenant son McDo

Publié le 6 janvier 2026

Saint-Joseph a maintenant son McDo

Plus d'une centaine de personnes ont assisté, hier soir, à l'inauguration officielle du nouveau restaurant McDonald's, situé sur la route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce. Il s'agit de la 4e franchise opérée pour la femme d'affaires Chantale Ross, qui détient également les deux restaurants de Saint-Georges, ainsi que celui de Lac-Mégantic. Deux ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge