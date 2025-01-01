Près de 5 M$ pour l’acquisition d'Ébénisterie et Armoires A.D. Plus

Par voie de communiqué de presse, la société Investissement Québec (IQ) vient d'annoncer un octroi, de près de 5 millions de dollars, à un regroupement composé d’anciens employés pour l’acquisition de l’actionnariat complet de l’entreprise Ébénisterie et Armoires A.D. Plus, de Sainte-Marie.

Le soutien financier provient des fonds propres d’IQ, dont les prêts totalisent 3 950 000 $, et d’un autre prêt du programme Fonds de transfert d’entreprise du Québec (FTEQ), à hauteur de 900 000 $. En plus d’assurer la poursuite des activités, cette acquisition permettra de poursuivre les projets de modernisation et d’augmentation de la productivité.

Fondée en 1993 par Maurice Gilbert et sa fille Dany, Armoires A.D. Plus est spécialisée dans la conception et la fabrication de cuisines et de salles de bains dans le secteur résidentiel. L’entreprise compte près d’une centaine d’employés, avec des points de vente à Sainte-Marie, Lévis et Québec, ainsi qu’un magasin affilié à Saguenay.

«Soutenir la reprise collective d’anciens employés dans cette acquisition, c’est favoriser le maintien d’emplois de qualité dans la région et contribuer à la croissance d’une entreprise implantée depuis plus de 30 ans en Beauce», a souligné Bicha Ngo, présidente-directrice générale d’Investissement Québec.

Pour sa part, la copropriétaire et porte-parole au nom du nouveau groupe d’actionnaires, Karine Garant, a signalé que «reprendre une entreprise, ce n’est pas seulement hériter d’un nom ou d’un chiffre d’affaires. C’est accepter la responsabilité de faire vivre une culture, de nourrir une vision, et de continuer à faire rayonner une équipe qui croit profondément que l’humain vient avant tout.»