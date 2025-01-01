Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sainte-Marie-de-Beauce

Près de 5 M$ pour l’acquisition d'Ébénisterie et Armoires A.D. Plus

durée 12h00
17 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Par voie de communiqué de presse, la société Investissement Québec (IQ) vient d'annoncer un octroi, de près de 5 millions de dollars, à un regroupement composé d’anciens employés pour l’acquisition de l’actionnariat complet de l’entreprise Ébénisterie et Armoires A.D. Plus, de Sainte-Marie.

Le soutien financier provient des fonds propres d’IQ, dont les prêts totalisent 3 950 000 $, et d’un autre prêt du programme Fonds de transfert d’entreprise du Québec (FTEQ), à hauteur de 900 000 $. En plus d’assurer la poursuite des activités, cette acquisition permettra de poursuivre les projets de modernisation et d’augmentation de la productivité.

Fondée en 1993 par Maurice Gilbert et sa fille Dany, Armoires A.D. Plus est spécialisée dans la conception et la fabrication de cuisines et de salles de bains dans le secteur résidentiel. L’entreprise compte près d’une centaine d’employés, avec des points de vente à Sainte-Marie, Lévis et Québec, ainsi qu’un magasin affilié à Saguenay.

«Soutenir la reprise collective d’anciens employés dans cette acquisition, c’est favoriser le maintien d’emplois de qualité dans la région et contribuer à la croissance d’une entreprise implantée depuis plus de 30 ans en Beauce», a souligné Bicha Ngo, présidente-directrice générale d’Investissement Québec.

Pour sa part, la copropriétaire et porte-parole au nom du nouveau groupe d’actionnaires, Karine Garant, a signalé que «reprendre une entreprise, ce n’est pas seulement hériter d’un nom ou d’un chiffre d’affaires. C’est accepter la responsabilité de faire vivre une culture, de nourrir une vision, et de continuer à faire rayonner une équipe qui croit profondément que l’humain vient avant tout.»

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Passage du flambeau chez le manufacturier Mirage

Publié à 13h00

Passage du flambeau chez le manufacturier Mirage

Après plus de 40 ans à la tête de l’entreprise qu'il a fondée, Pierre Thabet passe le flambeau à son fils, Jean-Pierre Thabet, en le nommant président et chef de la direction du manufacturier de planchers de bois franc Mirage. «Il est prêt à poursuivre notre histoire et à mener l’entreprise vers de nouveaux sommets», a signalé le paternel, dans ...

LIRE LA SUITE
Gala de l’entreprise beauceronne: dernier droit pour les candidatures

Publié à 6h00

Gala de l’entreprise beauceronne: dernier droit pour les candidatures

C'est le dernier droit pour envoyer les cahiers de candidature au 37e Gala de l’entreprise beauceronne, prévue le 23 mai 2026. La date limite a été fixée au 24 octobre à minuit. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site web de la Chambre de commerce de Saint-Georges, qui organise l'événement. Vous pouvez vous y rendre directement en ...

LIRE LA SUITE
La Beauce appuie l'importance du Réseau Accès PME pour les entreprises

Publié hier à 11h00

La Beauce appuie l'importance du Réseau Accès PME pour les entreprises

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a dévoilé les résultats nationaux des services de développement local des MRC pour l’année 2024, confirmant la contribution essentielle de ce réseau structuré et agile, regroupant plus de 450 professionnels aux quatre coins du Québec. Dans la région de la Beauce, ce rôle est assuré conjointement ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge