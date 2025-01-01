Deux leaders visionnaires reconnus en Nouvelle-Beauce

Hier soir, près de 400 convives ont célébré «l’audace, l’engagement et la réussite de deux leaders visionnaires», lors du 45e Souper des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce, qui s'est tenu au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Ainsi, Germain Blais a été intronisé au Club des bâtisseurs, alors que Béland Audet a été nommé Personnalité d’affaires 2025 par Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), grand organisateur de l'événement, qui vise à souligner le parcours remarquable et l’implication profonde des personnes qui animent le secteur économique du territoire.

«Ces hommes sont des piliers pour le développement économique de notre région, a déclaré Christian Marcoux, président de l’organisation, dans son message aux convives. «Ensemble, développons notre région et faisons rayonner nos entreprises», a-t-il lancé.

Club des bâtisseurs: intronisation de Germain Blais

Voici le texte présenté en reconnaissance lors de la soirée:

Issu d’une famille de dix enfants, Germain Blais développe dès son plus jeune âge un sens aigu des affaires, fortement influencé par sa mère, une femme de caractère et véritable pilier familial.

Après des études en génie civil, il débute son parcours professionnel chez Pomerleau, puis au ministère des Ressources naturelles, avant de rejoindre Les Bâtisses d’Hercule. En 1981, à la suite de la faillite de cette dernière, il cofonde Beauce Atlas avec d’anciens collègues, dans un sous-sol, avec un capital de départ de 25 000 $. Malgré les réticences des institutions financières, l’entreprise atteint dès sa première année un chiffre d’affaires d’un million de dollars, grâce à une combinaison d’audace, de détermination et de timing.

Sous sa direction, Beauce Atlas connaît une croissance fulgurante, orchestrant des acquisitions stratégiques et s’ouvrant au marché américain. En 2020, le chiffre d’affaires dépasse les 200 millions de dollars. À ce jour, l’entreprise figure parmi les cinq plus grandes sociétés de structures d’acier au pays, avec une présence jusqu’à Philadelphie.

Très engagé dans sa communauté, M. Blais a siégé sur de nombreux comités et soutient activement la relève. Il croit fermement que le succès ne repose pas uniquement sur le travail et le talent, mais aussi sur la chance et les bonnes rencontres. Il s’efforce de tendre la main aux jeunes, les accompagner et discuter avec eux de leur avenir. La transmission de l’entreprise à son fils Nicolas est amorcée, et ce, avec le souci de préserver les valeurs fondatrices et la fierté d’appartenir à une région dynamique.

Dans son message de remerciements, Germain Blais a signalé qu'il fallait être un peu «gambler» en affaires, être audacieux, même si les perspectives sont parfois incertaines. Il a aussi insisté sur le soutien à assurer aux jeunes, dans le repreneuriat des entreprises.

Béland Audet, Personnalité d’affaires de l’année

Voici le texte présenté en reconnaissance lors de la soirée:

Béland Audet aime dire que c’est grâce à une combinaison de passion et de folie qu’il est tombé sous le charme du monde complexe et dynamique du transport logistique. En 2005, il fonde Logibel, une entreprise de logistique intégrée qui se distingue par son approche humaine, innovante et durable, inspirée des modèles européens. Logibel offre une solution clé en main, intégrant entreposage, transbordement, camionnage, gestion de stocks jusqu’à la livraison finale.

Dès les débuts, M. Audet fait preuve de résilience, surmontant la perte d’un client majeur et prenant en main le développement des ventes et du marketing. En 2017, une étude de marché menée avec le Chemin de fer Sartigan ravive les ambitions d’expansion, notamment en Beauce. Cette même année, Logibel entame un partenariat stratégique avec Beauce Atlas, propulsant sa notoriété et consolidant sa présence régionale. En 2021, un investissement de 5 millions de dollars permet la mise en place d’infrastructures ferroviaires à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Au-delà des infrastructures, ce sont les personnes qui constituent la véritable force de Logibel. L’entreprise s’appuie sur une équipe engagée et solidaire, où le développement continu des compétences est un levier essentiel à la réussite de chacun. M. Audet est également très engagé dans sa communauté, siégeant sur plusieurs conseils d’administration, agissant comme mentor et soutenant activement des causes liées à la santé et à l’enfance.

Dans son message de remerciements, Béland Audet a déclaré qu'il se sentait maintenant «plus Beauceron qu'Estrien» et qu'il avait obtenu un soutien «formidable», notamment du milieu municipal, lorsqu'il a installé ses pénates au pays des Jarrets noirs. Il a aussi rappelé que sa réussite avait été rendue possible grâce à toute son équipe de travail.