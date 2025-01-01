La Banque du Canada maintient le taux directeur à 2¼ %

La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,25 %. Le taux officiel d’escompte demeure à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %.

Selon les responsables de l'établissement, au Canada, l’économie a affiché une croissance étonnamment forte de 2,6 % au troisième trimestre, même si la demande intérieure finale a stagné. «Cette progression du produit intérieur brut (PIB) reflétait en grande partie la volatilité du commerce. La Banque s’attend à ce que la demande intérieure finale progresse au quatrième trimestre, mais compte tenu de la baisse anticipée des exportations nettes, la croissance du PIB sera probablement faible. Celle-ci devrait se redresser en 2026, quoique l’incertitude demeure élevée et que les fluctuations importantes des échanges commerciaux pourraient continuer de causer de la volatilité d’un trimestre à l’autre», estiment les administrateurs.

Selon la Banque, le marché du travail canadien montre certains signes d’amélioration. L’emploi a enregistré des gains solides au cours des trois derniers mois, et le taux de chômage est descendu à 6,5 % en novembre. «Néanmoins, le marché de l’emploi dans les secteurs sensibles au commerce demeure faible et les intentions d’embauche restent modérées à l’échelle de l’économie.»

L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) a ralenti pour s’établir à 2,2 % en octobre, les prix de l’essence ayant baissé et ceux des aliments ayant progressé plus lentement. Cela fait maintenant plus d’un an qu’elle se situe près de la cible de 2 %, tandis que les mesures de l’inflation fondamentale se maintiennent dans une fourchette de 2½ à 3 %. «La Banque estime que l’inflation sous-jacente est encore autour de 2½ %. À court terme, l’inflation mesurée par l’IPC sera probablement plus élevée en raison des effets du congé de TPS/TVH de l’an dernier sur les prix de certains biens et services.»

Si l’inflation et l’activité économique évoluent de manière généralement conforme à la projection d’octobre, le Conseil de direction considère que le taux actuel est essentiellement au niveau approprié pour garder l’inflation proche de 2 % tout en aidant l’économie à traverser cette période d’ajustement structurel.

«L’incertitude demeure élevée. Si les perspectives changent, nous sommes prêts à réagir. La priorité de la Banque est de préserver la confiance des Canadiennes et Canadiens dans la stabilité des prix pendant cette période de bouleversements mondiaux», concluent les administrateurs de l'institution financière.

La prochaine date d’établissement du taux cible du financement sera le 28 janvier 2026.