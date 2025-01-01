Nous joindre
Coffret «Mon architecture intérieure»

Geneviève St-André lance un outil d'aménagement résidentiel «introspectif»

durée 18h00
12 décembre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une autrice, artiste multidisciplinaire et designer d’intérieur de la Beauce vient de lancer un outil spécialisé novateur, qui propose une approche d’introspection par les ressentis vécus dans un aménagement résidentiel. 

Inspirée de la psychologie de l’environnement, Geneviève St-André offre, dans son coffret Mon architecture intérieure, un ensemble de 52 cartes accompagnées d’un feuillet explicatif, pour toute personne souhaitant mieux se comprendre et se connaître en observant son chez-soi. L'outil peut servir également aux professionnels de l’aménagement (designers d’intérieur, architectes, décorateurs, etc.) qui cherchent à approfondir leur compréhension des besoins de leurs clientèles.

«Nos espaces de vie racontent une histoire, la nôtre. Cet outil offre un cadre concret et accessible à tout un chacun pour écouter ce que nos environnements ont à dire sur nous-mêmes», explique l’autrice de Saint-Georges, qui est diplômée en design d’intérieur et en design de l’environnement.  

Fascinée par les liens entre l’occupant et son espace de vie. elle présente un parcours constitué autant d’expériences professionnelles que personnelles, incluant deux autoconstructions, dont une habitation intergénérationnelle, et la rénovation d’un bâtiment centenaire. 

Après avoir suivi avec intérêt l’évolution du design et de l’architecture des 10 dernières  années, tout en vaquant à ses occupations professionnelles actuelles, Geneviève St-André s’affiche désormais avec l’intention claire d’explorer et de faire valoir cette relation à double sens entre la personne et son lieu de vie. D'où la création de Mon architecture intérieure, et la fondation  récente de son entreprise, G un espace

L'outil est disponible pour achat sur le site web des Éditions Émotion.

