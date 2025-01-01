Près de 13 000 $ récoltés pour le Domaine Taschereau

C'est un montant total de 12 780 $ qui a été récolté au profit du Domaine Taschereau – Parc Nature, à l'issue du 15e Dîner de Noël des gens d’affaires de la Beauce.

Hier, l'événement a rassemblé plus de 200 acteurs socioéconomiques et culturels de la région, au Club de golf de Sainte-Marie.

Ce rassemblement est une activité clé pour le financement des opérations et le développement du domaine, afin de poursuivre sa mission de préserver l’accessibilité, la sécurité et la beauté de ce lieu naturel et culturel emblématique en Beauce.

«Chaque année, nous sommes touchés par la générosité et la fidélité des gens d’affaires de la Beauce. Leur soutien nous donne les moyens de protéger ce lieu exceptionnel et de continuer à le faire rayonner au cœur de notre communauté», a souligné Fabienne Perreault, directrice générale de l'organisme.

Ouvert en 2010, le Domaine Taschereau – Parc Nature est un espace public alliant nature et culture sur 53 hectares en zone inondable, au cœur de Sainte-Marie. Il contribue au bien-être de la population et joue un rôle clé dans le rayonnement régional de la Beauce.