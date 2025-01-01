Plus de 300 représentants manufacturiers ont manifesté à Québec

Plus de 300 représentants des régions manufacturières du Québec, élus, dirigeants d’entreprises, travailleurs étrangers temporaires et acteurs économiques, ont manifesté aujourd’hui, sur la colline parlementaire de l'Assemblée nationale, pour la stabilité, la pérennité et la reconnaissance des travailleurs étrangers temporaires.

Cette mobilisation historique s'est effectuée dans le cadre des consultations publiques sur la planification pluriannuelle de l’immigration 2026-2029, que mène actuellement le gouvernement.

Les acteurs du milieu rappellent que le secteur manufacturier demeure un pilier incontournable de l’économie québécoise. Ainsi, il emploie près de 500 000 personnes, contribue à près de 12,3 % du produit intérieur brut (PIB) québécois et génère 86,1 % des exportations de biens de la province.

Cette prospérité repose toutefois sur un équilibre fragile: la rareté chronique de main-d’œuvre qualifiée, le vieillissement de la population et l’instabilité des cadres d’immigration menacent la productivité et la capacité des entreprises à planifier leur croissance.

Aujourd'hui, les travailleurs étrangers temporaires représentent une part vitale de la main-d’œuvre régionale. Ils assurent la production, soutiennent l’innovation et permettent aux entreprises de livrer leurs contrats.

Selon les plus récentes estimations régionales, environ 11 000 travailleurs étrangers temporaires œuvrent actuellement dans les régions de Chaudière-Appalaches, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent. Leur départ, provoqué par les restrictions fédérales et la rigidité administrative du Québec, mettrait en péril plus de 1 700 postes occupés par des travailleurs étrangers, 1 600 emplois québécois et plus de 250 millions de dollars de contrats à court terme. À cela s’ajoute le risque de délocalisation partielle ou complète de la production hors Québec, qui fragiliserait encore davantage les emplois locaux, les investissements régionaux et le savoir-faire manufacturier.

Une voix régionale unie

Les entreprises manufacturières du Québec ne demandent pas plus de travailleurs. Elles demandent du temps, de la stabilité et de la cohérence pour garder ceux et celles qui ont déjà choisi le Québec. Leur message est clair: pour que la planification pluriannuelle soit réaliste et équilibrée, elle doit tenir compte des réalités économiques régionales et reconnaître le rôle structurant du secteur manufacturier dans la prospérité du Québec.

Les représentants économiques et politiques des régions souhaitent travailler avec le gouvernement du Québec à la mise en œuvre de quatre gestes simples et réalistes visant à préserver la stabilité des entreprises manufacturières et la contribution durable des TET déjà en poste:

— Offrir un statut durable à ceux qui s’enracinent ici

— Reconnaître la valeur et la diversité des parcours

— Adapter les règles à la réalité des régions et des modèles d’emploi

— Améliorer la coordination administrative entre les gouvernements

Le Québec doit simplifier la coordination entre les paliers provincial et fédéral afin de réduire les délais, la duplication des processus administratifs et les coûts.

« Au cours des dernières années, les employeurs, les organismes économiques et les élus ont réussi à préserver la croissance malgré la rareté de main-d’œuvre. En Chaudière-Appalaches, le secteur manufacturier — qui génère près de 18 % des emplois régionaux — compte aujourd’hui 4 600 travailleurs étrangers temporaires essentiels à ses opérations. Mais la technologie seule ne suffit pas : l’avenir du manufacturier repose sur l’humain et la technologie, pas l’un sans l’autre», a signalé Daniel Turcotte, président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches.

