Bourse pour une jeune productrice d’œufs de Saint-Éphrem

C’est à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, tenue la semaine dernière à Sainte-Marie, qu’une bourse de 250 $ a été attribuée à Mégan Pépin pour son parcours remarquable en études collégiales de gestion d’entreprises agricoles.

Jeune productrice agricole de 21 ans, elle a su concilier ses études, ses heures au restaurant de sa mère, sa tâche au service de garde et d’aide à la classe à l’école Curé-Beaudet et son travail sur la ferme familiale. L’entreprise agricole Nelpaco est située à Saint-Éphrem. Elle possède 70 kilos de quota laitier, 4 000 entailles acéricoles, 100 acres en culture et un poulailler de 5 000 poules pondeuses.

Membre de la Relève agricole, Mégan caresse un grand projet pour l’entreprise l’an prochain, soit agrandir le poulailler pour accueillir 25 000 oiseaux supplémentaires. Elle compte d’ailleurs investir le montant de sa bourse dans l’ajout d’une unité de quota de poules pondeuses, alors qu’elle y a déjà investi pour 522 unités.