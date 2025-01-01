Un prix de reconnaissance pour le camping La Vallée Beauceronne

Le camping La Vallée Beauceronne, de Saint-Benoît-Labre, vient d'être reconnu Bâtisseurs d'aujourd'hui, dans le cadre du gala des 28e Prix de l’excellence de Camping Québec, qui s'est déroulé à Trois-Rivières le 25 octobre.

L'entreprise est la seule à avoir obtenu cette distinction dans tout Chaudière-Appalaches, et compte parmi les 27 récipiendaires du prix pour l'ensemble du Québec.

Cette reconnaissance vise à faire connaître les projets d’investissement réalisés par les terrains de camping de la province dans le but d’améliorer leurs infrastructures et leurs aires de loisir, ou d’augmenter leur capacité d’accueil.

Ainsi, au cours de la dernière année, la Vallée Beauceronne a investi 146 224 $ pour la construction d’un kiosque d’embarcations, un nouvel aménagement de la plage et la mise en place de glissades pour enfants.

Le camping, qui est situé dans le rang Saint-Henri, compte plus de 330 sites de campement.

Signalons que dans la région voisine, le Camping Aventure Mégantic, de Frontenac, a obtenu aussi cette distinction.