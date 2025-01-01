Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Saint-Benoît-Labre

Un prix de reconnaissance pour le camping La Vallée Beauceronne

durée 16h15
29 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le camping La Vallée Beauceronne, de Saint-Benoît-Labre, vient d'être reconnu Bâtisseurs d'aujourd'hui, dans le cadre du gala des 28e Prix de l’excellence de Camping Québec, qui s'est déroulé à Trois-Rivières le 25 octobre.

L'entreprise est la seule à avoir obtenu cette distinction dans tout Chaudière-Appalaches, et compte parmi les 27 récipiendaires du prix pour l'ensemble du Québec.

Cette reconnaissance vise à faire connaître les projets d’investissement réalisés par les terrains de camping de la province dans le but d’améliorer leurs infrastructures et leurs aires de loisir, ou d’augmenter leur capacité d’accueil.

Ainsi, au cours de la dernière année, la Vallée Beauceronne a investi 146 224 $ pour la construction d’un kiosque d’embarcations, un nouvel aménagement de la plage et la mise en place de glissades pour enfants.

Le camping, qui est situé dans le rang Saint-Henri, compte plus de 330 sites de campement.

Signalons que dans la région voisine, le Camping Aventure Mégantic, de Frontenac, a obtenu aussi cette distinction.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Bourse pour une jeune productrice d’œufs de Saint-Éphrem

Publié à 6h00

Bourse pour une jeune productrice d’œufs de Saint-Éphrem

C’est à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, tenue la semaine dernière à Sainte-Marie, qu’une bourse de 250 $ a été attribuée à Mégan Pépin pour son parcours remarquable en études collégiales de gestion d’entreprises agricoles.  Jeune productrice agricole de 21 ans, elle a su concilier ...

LIRE LA SUITE
Plus de 300 représentants manufacturiers ont manifesté à Québec

Publié hier à 14h00

Plus de 300 représentants manufacturiers ont manifesté à Québec

Plus de 300 représentants des régions manufacturières du Québec, élus, dirigeants d’entreprises, travailleurs étrangers temporaires et acteurs économiques, ont manifesté aujourd’hui, sur la colline parlementaire de l'Assemblée nationale, pour la stabilité, la pérennité et la reconnaissance des travailleurs étrangers temporaires. Cette ...

LIRE LA SUITE
Des solutions réclamées pour renforcer l'agriculture et protéger les territoires

Publié le 24 octobre 2025

Des solutions réclamées pour renforcer l'agriculture et protéger les territoires

Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, quelque 200 déléguées et délégués se sont réunis, ce jeudi 23 octobre, au Centre Caztel de Sainte-Marie afin de faire le bilan de la dernière année et de discuter des priorités à venir. En avant-midi, les participantes et participants se ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge