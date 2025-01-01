Nous joindre
Directrice générale de la CCINB

Marie-Christine Lavoie à la co-présidence de l'ACCCA

durée 12h00
30 octobre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), Marie-Christine Lavoie, vient d'être nommée co-présidente de l’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA).

«Madame Lavoie se distingue par son leadership rassembleur, son engagement envers la vitalité économique régionale et sa connaissance approfondie des enjeux entrepreneuriaux», peut-on lire dans le communiqué de presse émis ce matin.

En poste à la CCINB depuis trois ans, elle assurera la co-présidence avec Stephan Vachon.

«C’est un honneur pour moi de me joindre à la co-présidence. Ensemble, nous avons la responsabilité de défendre les intérêts des entreprises d’ici, de faire rayonner notre région et de mettre en commun nos forces pour répondre aux défis économiques actuels», a souligné la principale intéressée.

Rappelons que l’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches regroupe les chambres de commerce du territoire afin de favoriser le partage des bonnes pratiques, renforcer la voix du milieu des affaires et accroître la représentativité économique régionale.

 

