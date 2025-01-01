Tourisme Chaudière-Appalaches reçoit un financement de 490 000 $

Le ministère du Tourisme a reconduit l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) pour les années 2025 à 2027 et octroie ainsi 490 000 $ à Tourisme Chaudière-Appalaches.

Cet investissement, annoncé aujourd'hui par la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, contribuera directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l’expérience des citoyens et des visiteurs, en valorisant les atouts uniques du territoire.

« Grâce à cette entente, Tourisme Chaudière-Appalaches sera en mesure de soutenir des projets qui répondent aux priorités et aux enjeux de son territoire. Le tourisme est d’ailleurs un levier de développement socioéconomique important pour cette région et pour tout le Québec. Je vais continuer de travailler en collaboration avec nos partenaires afin que nos communautés s’enrichissent davantage », a mentionné la ministre Amélie Dionne.

De plus, l’organisme Tourisme Chaudière-Appalaches bonifie cette enveloppe de 400 000 $, portant ainsi à 890 000 $ le montant disponible pour la région.

Ce levier financier vise à renouveler et à stimuler l’offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Chaudière-Appalaches et des orientations du ministère du Tourisme. L’objectif : donner une nouvelle impulsion à la croissance du secteur dans une perspective durable et responsable.

« L’industrie touristique de la Chaudière-Appalaches a le vent dans les voiles depuis plus d’une décennie et contribue à l’essor des quelque mille entreprises qui la composent. Investir dans celle-ci, c’est maximiser les retombées économiques tout en misant sur la qualité de vie et le sentiment d’appartenance de ses citoyens », a ajouté Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Un appel de projets sera lancé prochainement par Tourisme Chaudière-Appalaches. Tous les détails, notamment à propos des catégories ouvertes et des montants d’aide, seront disponibles sous peu sur le site de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Les projets ciblés par l’EPRTNT 2025-2027 doivent s’inscrire dans l’une ou l’autre des catégories suivantes :

- attraits, activités et équipements;

- structuration de l’offre touristique régionale;

- hébergement;

- festivals et événements;

- études et services-conseils;

- développement numérique.

Notons que le tourisme participe activement au dynamisme économique de la Chaudière-Appalaches. En 2024, on y comptait plus de 960 entreprises représentant plus de 16 600 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s’élevait à près de 569 millions de dollars dans la région.