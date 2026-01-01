Nous joindre
25 emplois perdus à Beauceville

Fermeture de Solarcom: le maire Mathieu en «état de choc»

19 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le maire de Beauceville, Patrick Mathieu, est consterné par la fermeture de l'usine de de l'entreprise de fenestration Solarcom, annoncée hier en fin de journée.

«Je suis en état de choc. Ça été une surprise. Je l'ai su cet après-midi avant d'entrer ici», a partagé l'élu hier soir, à l'issue de la séance du conseil des maires de la MRC Beauce-Centre, à laquelle il participait.

Dans le communiqué envoyé par le groupe Fenplast, dont fait partie la manufacture de Beauceville qui a été acquise en 2021, la direction indique que l’entreprise fait face depuis plus de deux ans à une transformation importante de la demande. Elle évoque notamment la conjoncture économique, l’évolution des besoins de la clientèle et des changements dans la réglementation du Code du bâtiment, qui auraient entraîné une baisse marquée du carnet de commandes.

Ce sont 25 emplois qui sont directement perdus. Solarcom affirme mettre en place différentes mesures d’accompagnement pour les employés concernés, dont l’accès à des ressources locales, la possibilité de postuler dans d’autres installations du groupe, des indemnités de départ, la prolongation des assurances collectives ainsi que l’accès à un programme d’aide aux employés.

Les opérations ont cessé mercredi, jour de l'annonce. D'ailleurs, lors du passage d'EnBeauce.com hier soir, seul un garde de sécurité était en poste, alors que le stationnement était complètement vide.

Quant au bâtiment industriel, la compagnie n'a, pour l'instant, pas statué sur son avenir. Mais le maire a signalé qu'il avait «déjà des idées parce que j'ai des entrepreneurs qui m'avaient approché pour avoir des locaux déjà prêts. Je vais ressortir ma liste et faire des téléphones là dessus.»

Il s'agit de la deuxième clé dans la porte à survenir en quelque mois dans le secteur industriel de la ville, avec celle de l'automne dernier, du Groupe Matra, qui a rapatrié les activités de Bois Ouvré vers Saint-Martin. Au chapitre commercial, la Clinique vétérinaire Beauceville cessera ses activités le 27 février. «Honnêtement, j'ai hâte de couper des rubans (d'ouverture officielle)», a imagé Patrick Mathieu.

