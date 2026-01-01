Une centaine de participants aux «Perspectives économiques 2026»

Près d’une centaine de gens d’affaires ont pris part à l’activité Les Perspectives économiques 2026, organisée par Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) et présentée par Desjardins, ce mercredi 18 février, à La cache à Maxime de Scott.

Dans un contexte marqué par les incertitudes économiques, les participants ont pu entendre deux conférenciers de renom: Jean-René Ouellet, stratège d’investissement et gestionnaire de portefeuille chez Desjardins Gestion de patrimoine, ainsi que Rafael Jacob, politologue et chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand.

Ensemble, ils ont présenté un portrait global de l’économie et de la politique régionale au Québec, au Canada et à l’international.

Les clés pour 2026

Au-delà des fluctuations économiques et des tensions commerciales, les conférenciers ont insisté sur un élément central: l’importance de la diversification des marchés. Dans un contexte où les relations économiques internationales peuvent évoluer rapidement, les entreprises doivent éviter une dépendance excessive à un seul partenaire commercial, et poursuivre activement le développement de nouveaux marchés.

Les entrepreneurs ont également été invités à miser sur l’innovation et à maintenir un effort constant d’adaptation. Le dynamisme de régions, comme La Nouvelle-Beauce, repose justement sur cette capacité à se réinventer, à créer de la valeur et à saisir de nouvelles occasions d’affaires.

Les intervenants ont également souligné l’importance d’adopter une lecture nuancée de l’actualité économique, malgré le climat médiatique. Si l’actualité économique peut sembler préoccupante lorsqu’on y est constamment exposé, il demeure essentiel de prendre un pas de recul et d’analyser les données avec rigueur. Une lecture stratégique et rationnelle permet d’éviter les décisions précipitées et de maintenir le cap sur des objectifs à long terme.

Le message livré par les conférenciers est clair: prudence et lucidité sont nécessaires, mais le potentiel de croissance demeure bien réel pour les entreprises qui sauront diversifier, innover et faire preuve de leadership.