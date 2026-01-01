Nous joindre
Hydro-Québec

Des consultations publiques sur le projet Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent

durée 12h00
19 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Hydro‑Québec amorce une nouvelle étape de consultation publique dans le cadre du projet Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent, qui vise le renforcement de son réseau de transport principal.

Deux des neuf consultations se tiendront dans la région, soit à Sainte-Marie-de-Beauce et à Saint‑Pierre‑de‑Broughton.

Les rencontres serviront à présenter le corridor retenu, entre Saint-Adrien-d'Irlande et Saint-Honoré-de-Témiscouata, les deux tracés actuellement à l’étude (voir cartes) le contexte et les objectifs du projet, ainsi que la démarche environnementale.

La consultation permettra aussi de recueillir les commentaires, questions et connaissances du territoire, afin d’enrichir l’analyse en cours et de guider les choix pour les prochaines étapes du projet.

Voici les dates et lieux des consultations:

Mardi 24 février
Kinnear’s Mills – 400 rue Lowry
Jeudi 26 février
Saint‑Pierre‑de‑Broughton – 34 rue Saint‑Pierre
Mardi 10 mars
Sainte‑Marie-de-Beauce – 905 route Saint‑Martin
Mardi 17 mars
Saint‑Damien‑de‑Buckland –163c rue Commerciale
Mardi 24 mars
Armagh – 7 rue de la Salle
Jeudi 26 mars
Sainte‑Euphémie‑sur‑Rivière‑du‑Sud – 218 rue Principale
Lundi 30 mars
Saint‑Damase‑de‑L’Islet – 3 place de l’Église
Mardi 31 mars
Saint‑Honoré‑de‑Témiscouata,– 99 rue Principale
Mercredi 1er avril
La Pocatière – 600 9e Rue, boulevard Desrochers

Les propositions de tracés sont disponibles en ligne en cliquant sur ce lien: L’axe Appalaches–Bas-Saint-Laurent | Hydro-Québec

 

 

