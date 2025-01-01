Vieille Branche 2023: un cidre beauceron médaillé d’or

La cuvée Vieille Branche 2023 de la Cidrerie l’Enraciné a remporté la médaille d’or à la Sélection Mondiale des Vins 2025, le plus grand concours de vins en Amérique du Nord.

Cet événement d’envergure internationale a réuni plus de 1 550 produits issus de 26 pays, dont seulement cinq cidres ont été récompensés d’une médaille d’or.

Pour la Cidrerie de La Guadeloupe, Vieille Branche incarne sa philosophie: des cidres vivants, issus de processus naturels et d’une biodiversité foisonnante. Cette cuvée élégante, aux bulles fines et persistantes, traduit la profondeur et la complexité de la biodiversité du verger de l’Enraciné.

Ce verger spontané, cœur de l’entreprise, est né d’un coup de théâtre orchestré par la nature : environ 600 pommiers sauvages de variétés différentes y ont germé librement sur une terre laissée en friche. Situé sur les plateaux de la Haute-Beauce, ce verger atypique marie cueillette sauvage et permaculture, deux piliers de l’approche agricole de la famille. Chaque arbre, chaque fruit y exprime un fragment de terroir, contribuant à la profondeur aromatique des cuvées.

Au-delà de Vieille Branche, la cidrerie signe une gamme complète de cidres qui exprime les multiples visages du verger.