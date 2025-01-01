Nous joindre
30e anniversaire

La Fromagerie la Pépite d'or présentée par le directeur Nick Fortin

durée 18h00
31 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Ouverte le 31 juillet 1995, la Fromagerie la Pépite d’or célèbre cette année son 30e anniversaire. C’est donc l’occasion d’en savoir un peu plus sur cette entreprise fièrement beauceronne.

Nick Fortin travaille à la Fromagerie à Saint-Georges depuis huit ans. À titre de directeur, il continue de faire vivre le rêve des six producteurs laitiers qui souhaitaient voir leur lait transformé en fromage il y a trois décennies. 

À travers les années, l’entreprise est passée de 12 à plus de 50 employés, elle a connu trois agrandissements et ouvert trois restaurants La poutine d’or en Beauce. 

La Fromagerie beauceronne fabrique du fromage cheddar tous les jours. Sa spécialité c’est le fromage salé Le twist d’or, qui est distribué dans plus de 600 commerces du Québec. Elle est également réputée dans la région pour son fromage à saveur vendus dans les épiceries et dépanneurs d’ici. 

Tout est réalisé à la main par les employés sur place. « C'est vraiment artisanal ici », a souligné le directeur. « Je vous dirais qu'on sort entre 325 et 350 kilos de fromage par jour. Dans ce nombre de kilos, il y en a une partie qui est mise de côté pour notre fabrication de fromage salé, comme on parlait tantôt notre fromage twist. » 

À l’avenir, le directeur aimerait instaurer des robots pour soulager certaines tâches et optimiser la production, tout en gardant un aspect artisanal. 

Dans le reportage vidéo ci-dessus, Nick Fortin nous a ouvert les portes de sa Fromagerie pour en savoir plus sur le processus. 

