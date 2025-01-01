Condos locatifs du Sentiers 59: la phase III est en construction

La troisième et dernière phase des condos locatifs du Sentiers 59 est présentement en construction à Sainte-Marie-de-Beauce.

Il s'agit du plus important projet de tout l'ensemble immobilier avec 72 unités, puisque la phase I comprend 52 condos et la phase II, 63 appartements, qui ont tous été livrés.

Signalons que tous les immeubles , qui font six étages, sont conçus en béton.

La phase III sera disponible à compter du 1er mai 2026.