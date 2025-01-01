L'actualité de janvier — 1 de 2

Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois de janvier.



3 janvier - Société

Guignolée des médias : plus de 70 000 $ amassés en Chaudière-Appalaches

La 24e édition de la Guignolée des médias s’est conclue le 31 décembre, sur une note record avec plus de 5,1 M$ collectés à travers le Québec, marquant une troisième année consécutive de hausse.



6 janvier - Politique

Justin Trudeau démissionne

C'est devant sa résidence officielle de Rideau Cottage, que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a annoncé sa démission comme chef du Parti libéral du Canada ce lundi 6 janvier. Il demeurera toutefois à la tête du pays jusqu'à la nomination d'un nouveau chef.



6 janvier - Politique

Démission de Justin Trudeau: la réaction des élus locaux

Tant au niveau fédéral, que provincial, la classe politique réagit grandement à la démission du premier ministre du Canada et chef du Parti libéral, Justin Trudeau.



7 janvier - Politique

Les éléments clés de l’héritage politique de Justin Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi qu’il démissionnerait en tant que premier ministre et chef libéral une fois que le parti aura choisi un successeur. Porté au pouvoir pour la première fois le 19 octobre 2015, M. Trudeau se retire après près d’une décennie à la tête du gouvernement fédéral.



7 janvier - Société

« Jeux de bagarre » entre adolescents : le témoignage poignant d’une mère beauceronne

Une mère de la Beauce tire la sonnette d’alarme après une expérience bouleversante : son fils a failli perdre la vie à cause d'une nouvelle pratique entre adolescents.



8 janvier - Société

Lauralie est le premier bébé de l'année en Chaudière-Appalaches

La petite Lauralie est née le 1er janvier à 04 h 01 à l'hôpital de Saint-Georges, ce qui fait d'elle le premier bébé de l'année en Beauce, mais aussi en Chaudière-Appalaches.



9 janvier - Politique

Maxime Bernier songe sérieusement à se représenter en Beauce

Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, songe sérieusement à se représenter en Beauce lors du prochain scrutin fédéral, qui pourrait survenir dans les prochains mois.



10 janvier - Environnement

Parc éolien de la Haute-Chaudière: le BAPE tiendra une consultation ciblée

Suivant une première consultation publique en novembre dernier, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) tiendra une consultation ciblée sur le projet de construction du parc éolien de la Haute-Chaudière, proposée sur le territoire de la MRC du Granit.



12 janvier - Municipal

Saint-Georges et Sainte-Marie plus peuplées en 2025

Chaque année, le gouvernement du Québec publie son décret des populations. Cet exercice, bien qu'il ne constitue pas un recensement officiel, est utilisé pour l’application de lois et de règlements, ainsi que pour générer des statistiques servant au calcul des subventions ou pour déterminer les frais de quote-part que les municipalités doivent payer, entre autres choses.



13 janvier - Politique

Retour du Parti 51? Pas à court terme, dit Hans Mercier

Un an après avoir dissous sa formation politique, et dans la foulée des propos du président élu, Donald Trump, de vouloir faire du Canada le 51e état américain, l'ex chef du Parti 51, Hans Mercier, n'envisage pas de repartir son groupe... pour le moment.



14 janvier - Municipal

Saint-Georges présente sa nouvelle politique de la famille et des aînés

La Ville de Saint-Georges vient de rendre publique sa toute nouvelle politique de la famille et des aînés, qui propose un plan de 59 actions favorisant tant l'accessibilité et le développement des infrastructures, que la promotion des services et des activités.



14 janvier - Éducation

Maribel 2.0 : une nouvelle ère pour les élèves et enseignants de Sainte-Marie

Les élèves de Sainte-Marie ont désormais accès à un établissement scolaire moderne et novateur. La nouvelle école Maribel, surnommée Maribel 2.0, a été inaugurée ce mardi 14 janvier par le ministre de l’Éducation, M. Bernard Drainville, ainsi que par les élus locaux.



15 janvier - Municipal

Un premier contrat pour faire le «portrait» de l'ancien bâtiment de Duvaltex

Les élus du conseil municipal de Beauceville ont donné un premier contrat, afin de caractériser les installations de l'usine Duvaltex, acquise cet été pour en faire le futur centre administratif et communautaire de la municipalité.



16 janvier - Politique

Chefferie du PLQ: le Beauceron Mario Roy se lance dans la course

Le nom de Mario Roy devra s'ajouter à ceux de Pablo Rodriguez, Charles Milliard, Denis Coderre et Marc Bélanger, dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, qui été officiellement lancée cette semaine.



16 janvier - Municipal

Sainte-Aurélie : le centre communautaire renaîtra de ses cendres en 2026

La Municipalité de Sainte-Aurélie se prépare à tourner la page après l’incendie du 31 décembre dernier qui a détruit le centre communautaire, affectueusement surnommé « le vieux couvent » par les résidents.



17 janvier - Affaires

Saint-Georges : le magasin Aubainerie s'installera sur le boulevard Lacroix

Un tout nouveau magasin de la chaîne québécoise Aubainerie s’installera au 9050 boulevard Lacroix à Saint-Georges, dans l’ancien centre de vaccination.



18 janvier - Municipal

Quelques données statistiques sur la population de Saint-Georges

La toute nouvelle politique de la famille et des aînés, qui a été rendue publique cette semaine par la Ville de Saint-Georges, comporte des données démographiques sur la population, qui sont résumées en deux tableaux dans le document.



19 janvier - Environnement

Début de la consultation ciblée du BAPE le 3 février

La commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) entreprendra le 3 février la consultation ciblée qu'elle doit mener sur le projet de construction du parc éolien de la Haute-Chaudière, prévue sur le territoire de la MRC du Granit.



19 janvier - Sports

La Victoire triomphe devant une salle comble

C'est devant une salle comble de 18 259 spectateurs, au Centre Vidéotron de Québec, que la Victoire de Montréal a remporté son match, disputé cet après-midi contre la Charge d'Ottawa.



20 janvier - Municipal

Poursuites contre Beauceville pour ses défunts programmes de soutien industriel

Six entreprises installées à Beauceville réclament à la Ville le paiement d'indemnités de plus de 540 000 $, en vertu de programmes incitatifs, qui étaient gérés par sa Corporation de développement industriel (CDIB), jusqu'à leur abolition à l'automne 2022.



20 janvier - Sports

La LPHF conquiert Québec: Marie-Philip Poulin au cœur de la fête

La Beauceronne Marie-Philip Poulin a été accueillie par une immense vague d’amour ce dimanche 19 janvier lors du match de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) au Centre Vidéotron de Québec.



20 janvier - Société

Les négociations entre Postes Canada et le syndicat dans l’impasse

Les discussions entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ont échoué cette semaine, laissant les négociations pour de nouvelles conventions collectives dans une impasse.



21 janvier - Municipal

Saint-Georges : Claude Poulin clôt une carrière de 43 ans avec une dernière séance de conseil

La dernière séance du conseil municipal de Saint-Georges, tenue ce lundi 20 janvier, a marqué un moment particulier dans l’histoire de la Ville. En effet, Claude Poulin, directeur général, a dirigé sa dernière réunion avant son départ officiel prévu pour le 7 février.



21 janvier - Affaires

Les maisonnettes de la première avenue seront démolies

Les maisonnettes, sises au 11225 et 11235 de la première avenue à Saint-Georges, seront finalement démolies dans un avenir plus ou moins rapproché.



21 janvier - Société

Tribunal administratif du logement : vers une hausse moyenne de 5,9 % des loyers

Le Tribunal administratif du logement (TAL) a dévoilé, ce mardi 21 janvier, les pourcentages applicables pour l’ajustement des loyers en 2025.



21 janvier - Société

Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce: la situation financière de plus en plus précaire

La série d'assemblées de paroissiens, qui se sont tenues cet automne dans les communautés de la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce, ont signalé à nouveau des déficits d'opération de la fabrique régionale, ce qui rend l'avenir de plus en plus instable dans l'accomplissement de sa mission.