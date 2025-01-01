L'actualité de janvier — 2 de 2

Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la seconde moitié du mois de janvier.



22 janvier - Sports et loisirs

Saint-Georges accueillera la 61e Finale des Jeux du Québec à l’été 2027

La Ville de Saint-Georges a été officiellement désignée pour accueillir la 61e Finale des Jeux du Québec à l’été 2027. SPORTSQUÉBEC a annoncé cette grande nouvelle ce mercredi 22 janvier, après un processus de sélection qui s'est conclu le 17 janvier.



22 janvier - Sports et loisirs

Octroi des Jeux du Québec à Saint-Georges: les réactions sont jubilantes!

Les grands responsables du dossier des Jeux du Québec à Saint-Georges tiendront une conférence de presse, cet après-midi, pour réagir à l'annonce de l'octroi de l'événement à la capitale beauceronne, mais EnBeauce.com a pu recueillir quelques commentaires à chaud, tout de suite après l'annonce.



22 janvier - Environnement

L'éradication de la berce du Caucase est en nette progression depuis trois ans

Les trois dernières années de lutte concertée pour éradiquer la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches donne des résultats positifs, ont fait savoir les neuf organismes de bassins versants (OBV) de la région, dans un bilan transmis par voie de communiqué de presse.



22 janvier - Justice

Un Beauceron coupable d'avoir fraudé le gouvernement pour 1 M$

Un entrepreneur de Saint-Elzéar-de-Beauce, s'est reconnu coupable de fraude et d'emploi de documents contrefaits, aujourd'hui, au palais de justice de Saint-Joseph.



22 janvier - Sports et loisirs

Jeux du Québec à Saint-Georges : les réactions des élus et du comité

La Ville de Saint-Georges a confirmé, lors d’une conférence de presse ce mercredi 22 janvier, son enthousiasme et sa détermination à accueillir la 61e Finale des Jeux du Québec à l’été 2027.



23 janvier - Société

Un magasin de jouets recyclés en soutien au centre de pédiatrie sociale

Un magasin de jouets recyclés, L'Atelier du bonheur, ouvrira ses portes ce printemps à Saint-Georges, à l'initiative du centre de pédiatrie sociale Les Passerelles de Beauce-Sartigan, vient d'annoncer l'organisme par voie de communiqué de presse.



23 janvier - Santé

Le Groupe CAMBI fait don d'un véhicule d'urgence à Saint-Prosper

Le groupe de services ambulanciers CAMBI vient de faire don de son unité d’urgence, nommée Mobile 15, à la Municipalité de Saint-Prosper.



23 janvier - Éducation

Un projet pilote à la Polyvalente de Saint-Georges fait polémique

Un projet pilote visant à modifier l'horaire des journées pour y ajouter du temps de « mise à niveau » fait polémique avant même d'être instauré à la polyvalente de Saint-Georges.



23 janvier - Société

Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce: entre foi et bâti

La Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce est loin d'être la seule au Québec à vivre une crise financière profonde, qui l'amène à faire des choix déchirants, pour consacrer l'essentiel de ses ressources humaines, financières et matérielles à l'exercice du culte catholique, qui est sa mission première.



24 janvier - Santé

Le CISSS de Chaudière-Appalaches abolit 122 postes

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, l’abolition de 122 postes avec titulaires.



24 janvier - Société

Alexandre Chevair a célébré la vie, un marathon à la fois

En hommage à sa tante Mélanie Lachance, qui s’est longtemps battue contre le cancer, Alexandre Chevair a couru 13 marathons en autant de mois.



25 janvier - Affaires

Une église transformée en pub : Les 12 Cabochons donnent une nouvelle vie à Saint-René

L’église de Saint-René amorce une nouvelle vie grâce à la microbrasserie Les 12 Cabochons, qui y installera prochainement son pub.



26 janvier - Sports et loisirs

Saint-Georges célèbre l’esprit sportif des cadets de Chaudière-Appalaches

La polyvalente de Saint-Georges a accueilli, ce samedi 25 janvier, la 46e édition des Jeux des cadets de Chaudière-Appalaches, un événement rassemblant 275 cadets et une cinquantaine de bénévoles issus des 11 corps et escadrons de cadets de la région.



26 janvier - Sports et loisirs

« Guette ta glace » : un projet régional pour adapter les loisirs d’hiver aux changements climatiques

Sous une météo hivernal typiquement québécoise, la municipalité de Scott a accueilli ce dimanche 26 janvier, un rassemblement festif pour souligner l’importance des patinoires extérieures et des loisirs d’hiver, alors que les défis environnementaux modifient progressivement les saisons.



27 janvier - Éducation

La Fondation Monique-Fitz-Back financera 8 projets éducatifs en Beauce

La Fondation Monique-Fitz-Back a annoncé la sélection de huit projets d'écoles beauceronnes pour l’édition 2024-2025 de son Programme d’aide financière.



27 janvier - Municipal

Québec accorde 765 000 $ à Saint-Honoré-de-Shenley

La Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley vient de recevoir un appui financier de 765 000 $, pour relocaliser et aménager son actuel centre administratif et hôtel de ville dans l'édifice acquis de Desjardins l'an dernier.



27 janvier - Municipal

Karine Champagne se présente à la mairie

La conseillère et maire suppléante de Saint-Honoré-de-Shenley, Karine Champagne, tentera de se faire élire à la tête de la municipalité, lors du scrutin des élections municipales au Québec, prévu le 2 novembre prochain.



28 janvier - Société

Lancement de l’édition 2025 du Défi têtes rasées Leucan

Le Défi têtes rasées Leucan, section Beauce, a été lancé ce mardi matin en présence du président d’honneur Michel Delisle, chef de la direction chez Avantis Coopérative.



28 janvier - Société

Guignolée des Chevaliers de Colomb: près de 30 000 $ amassés

La Guignolée 2024 du conseil 2283 des Chevaliers de Colomb de Saint-Georges a dépassé son objectif de récolte pour atteindre cette année un montant de 28 900 $, vient d'annoncer l'organisme, par voie de communiqué de presse.



28 janvier - Sports et loisirs

Football: Olivier Fournier poursuit son aventure en France avec Le Mans

Le jeune athlète Olivier Fournier, originaire de la Beauce, continue de vivre son rêve en France. Après une première belle saison avec les Blue Stars de Marseille, il s’apprête désormais à enfiler l’uniforme des Caïmans du Mans, en division 2.



29 janvier - Affaires

La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 3%

La Banque du Canada a annoncé ce matin qu'elle abaisse le taux directeur de 25 points de base, pour le faire passer à 3%.



29 janvier - Sports et loisirs

Bon début de saison pour la cavalière Océane Veilleux

La Beauceronne Océane Veilleux a terminé troisième dans les épreuves finales de courses de baril, du National Western Stock Show, qui s'est déroulé à Denver, au Colorado, la fin de semaine dernière.



29 janvier - Municipal

Tring-Jonction ajuste l’installation des compteurs d’eau pour répondre aux préoccupations citoyennes

La municipalité de Tring-Jonction a annoncé ce jeudi 23 janvier des ajustements significatifs concernant l’implantation des compteurs d’eau sur son territoire.



29 janvier - Sports et loisirs

Les 4 Chevaliers font venir Georges St-Pierre à Saint-Georges pour une conférence

Le 26 avril prochain, Saint-Georges accueillera une figure emblématique du sport québécois et mondial : Georges St-Pierre, ancienne star de l'UFC (Ultimate Fighting Championship) et l'un des plus grands athlètes canadiens.



30 janvier - Sports et loisirs

Bilan 2024 des saisons de chasse dans la région

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec (MELCCFP) vient de rendre public les résultats de la chasse au cerf de Virginie, à l'orignal, au dindon sauvage et à l'ours noir, pour la saison 2024.



30 janvier - Société

Château Beauce : la Société Alzheimer dénonce l’impasse et réclame une solution

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA) s’impatiente. Près de deux mois après sa conférence de presse du 3 décembre dernier, où elle dénonçait la mise en demeure du ministère de la Culture et des Communications, la situation demeure inchangée.



30 janvier - Culturel

Cégep en spectacle: Maxime Roy participera à la finale régionale

Maxime Roy a remporté la finale locale de Cégep en spectacle qui se tenait ce mercredi soir dans la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges.



31 janvier - Affaires

Un moratoire demandé sur le développement éolien au Québec

Face à la multiplication des projets éoliens au Québec, une coalition d'organismes et d'experts a réclamé cette semaine un changement de cap majeur dans le développement de cette filière énergétique, ainsi que l'imposition d'un moratoire, jusqu’aux conclusions d'une évaluation d'ensemble du dossier par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).



31 janvier - Santé

Campagne postale de la Fondation du cœur: une récolte de 55 500 $

La plus récente campagne postale de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin a permis de récolter un montant de 55 500 $, viennent d'annoncer les responsables de l'organisme, par voie de communiqué de presse.



31 janvier - Culturel

Steven Grondin et 120e Rue: un lancement réussi à Saint-Georges

Le groupe 120e Rue, fondé par le musicien beauceron Steven Grondin, a officiellement lancé son premier album ce jeudi 30 janvier au Bar 4000 de Saint-Georges.