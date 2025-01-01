Nous joindre
Catégorie Entrepreneure d’impact - Grande entreprise

Dominique Nadeau remporte le Prix Femmes d’Affaires du Québec 2025

17h00
5 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La présidente de l'entreprise Safari Condo à Saint-Frédéric, Dominique Nadeau, a remporté le Prix Femmes d’Affaires du Québec 2025, dans la catégorie Entrepreneure d’impact - Grande entreprise.

Cette distinction lui a été remise lors du 25e gala Prix Femmes d'affaires du Québec (PFAQ) qui s’est tenu le 30 octobre dernier au Palais des congrès de Montréal.

« Je suis incroyablement fière (...) Quelle belle soirée et quelle grande fierté de faire partie de ces femmes fonceuses, passionnées et inspirantes! Merci », a-t-elle mentionné dans une publication sur les réseaux sociaux. 

Rappelons que la Beauceronne a pris la relève de son père qui a fondé l'entreprise en 1998. Aujourd'hui, elle y apporte sa propre vision en conservant les valeurs de durabilité et d'innovation instaurées par son père.

