Viande clonée sans étiquetage: le producteur duBreton est «préoccupé»

L'entrée de la viande clonée dans l’approvisionnement alimentaire canadien, sans étiquetage ni examen, préoccupe au plus haut point le producteur de porc biologique duBreton.

Se référant à des documents publiés par Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le président-directeur général de l'entreprise de Saint-Bernard-de-Beauce signale que la mise à jour prévue du cadre des nouveaux aliments exclura les animaux clonés de la définition de «nouvel aliment».

«Ce changement supprimerait l’exigence d’une évaluation préalable à la mise en marché et permettrait la vente de ces produits sans aucune divulgation aux consommateurs [...] La décision du Canada de s’aligner sur des pratiques internationales plus permissives [...] est préoccupante», a déclaré Vincent Breton, par voie de communiqué de presse.

Même si Santé Canada affirme que la viande clonée est indiscernable de la viande conventionnelle et qu’elle est sûre à manger, le p-dg estime que « les consommateurs ont le droit de décider par eux-mêmes. Les gens veulent et méritent de savoir [...] les marques qui soutiennent le clonage animal de celles qui ne le font pas.»

Appel à l’action

Comme duBreton défend une vision d’un monde «où la santé humaine et le bien-être animal prospèrent ensemble», elle appelle les marques alimentaires responsables à montrer l’exemple en adoptant des pratiques d’étiquetage volontaires et vérifiables, qui offrent aux consommateurs un véritable choix, et contribuent à préserver la confiance dans l’alimentation canadienne.

Le producteur invite également ses partenaires de la distribution et de la chaîne d’approvisionnement à faire progresser la transparence autour du clonage animal et de la production génétiquement modifiée, afin de rendre le porc élevé de manière responsable accessible à tous.

«L’innovation peut être positive, mais jamais au détriment d’un système alimentaire honnête», a conclu Vincent Breton.