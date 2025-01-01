Nous joindre
Mise à jour du cadre des nouveaux aliments

Viande clonée sans étiquetage: le producteur duBreton est «préoccupé»

durée 16h15
5 novembre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'entrée de la viande clonée dans l’approvisionnement alimentaire canadien, sans étiquetage ni examen, préoccupe au plus haut point le producteur de porc biologique duBreton.

Se référant à des documents publiés par Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le président-directeur général de l'entreprise de Saint-Bernard-de-Beauce signale que la mise à jour prévue du cadre des nouveaux aliments exclura les animaux clonés de la définition de «nouvel aliment».

«Ce changement supprimerait l’exigence d’une évaluation préalable à la mise en marché et permettrait la vente de ces produits sans aucune divulgation aux consommateurs [...] La décision du Canada de s’aligner sur des pratiques internationales plus permissives [...] est préoccupante»,  a déclaré Vincent Breton, par voie de communiqué de presse.

Même si Santé Canada affirme que la viande clonée est indiscernable de la viande  conventionnelle et qu’elle est sûre à manger, le p-dg estime que « les consommateurs ont le droit de décider par eux-mêmes. Les gens veulent et méritent de savoir [...] les marques qui soutiennent le clonage animal de celles qui ne le font pas.»

Appel à l’action 

Comme duBreton défend une vision d’un monde «où la santé humaine et le bien-être animal prospèrent ensemble», elle appelle les marques alimentaires responsables à montrer l’exemple en adoptant des pratiques d’étiquetage volontaires et vérifiables, qui offrent aux consommateurs un véritable choix, et contribuent à préserver la confiance dans  l’alimentation canadienne. 

Le producteur invite également ses partenaires de la distribution et de la chaîne  d’approvisionnement à faire progresser la transparence  autour du clonage animal et de la production génétiquement modifiée, afin de rendre le porc élevé de manière responsable accessible à tous.

«L’innovation peut être positive, mais jamais au détriment d’un système alimentaire honnête», a conclu Vincent Breton.

