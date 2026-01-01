Le Prix Jean-Denis-Poulin sera remis à Serge Roy

C'est Serge Roy qui recevra le Prix Jean-Denis-Poulin, décerné annuellement par le Conseil économique de Beauce, vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.

La remise s'effectuera lors du Souper d’affaires de prestige de l'organisme, prévu le 30 avril prochain.

Rappelons que ce prix de reconnaissance, qui porte le nom du fondateur et premier président du CEB en 1975, vise à souligner le travail accompli par une personnalité d’affaires, tant pour son esprit entrepreneurial, son implication, son dévouement et sa contribution à la cause du développement économique que pour son rayonnement dans son milieu.

C’est un comité d’administrateurs du CEB qui a sélectionné le récipiendaire de cette année.

Le parcours de Serge Roy

Figure marquante du développement économique régional, M. Roy a consacré une grande partie de sa carrière à bâtir et à structurer l’écosystème entrepreneurial de la Beauce. Économiste de formation, avec un deuxième cycle en administration diplômé de l’Université Laval, il amorce sa carrière comme agent de développement industriel à la Société Inter-Port de Québec, puis comme économiste au ministère de l’Agriculture du Québec, où il agit à titre de chargé de planification stratégique du secteur agroalimentaire.

En 1979, il revient en Beauce pour occuper le poste de directeur du Conseil économique de Beauce, fonction à partir de laquelle il pilotera de nombreux projets structurants pour la région. Sous son leadership, plusieurs initiatives déterminantes voient le jour, notamment la fondation de la SODEQ Beauce-Appalaches, l’arrivée du gaz naturel en Beauce, la création du CEB rural et du CEB jeunesse, l’implantation de services gouvernementaux dans la région ainsi que la mise en place de centres d’aide aux entreprises. Il contribue également à l’établissement de services spécialisés destinés aux entreprises exportatrices, une première au Québec.

C’est d’ailleurs dans ce contexte de développement que s’inscrit la suite de son parcours professionnel. À l’époque, l’une des priorités du Conseil économique de Beauce était d’attirer des services tertiaires spécialisés en région, notamment en matière de courtage de valeurs mobilières. L’implantation d’un bureau de courtage en Beauce a ainsi ouvert la voie à M. Roy, qui y a poursuivi sa carrière, contribuant à l’essor de ce secteur dans la région, aujourd’hui représenté notamment par la Financière Banque Nationale.

Son engagement envers le développement de la région s’est également manifesté de façon significative dans le domaine de l’enseignement supérieur. Serge Roy est en effet l’un des membres fondateurs du Conseil consultatif de l’Université en Beauce (CCUB), créé en mai 1984. Il siège au conseil d’administration de la corporation depuis ses débuts et en assure la présidence depuis décembre 2000. Par son implication au sein du CCUB, il a également contribué à la création du Centre universitaire des Appalaches (CUA) en août 1991. Il s’est joint à son conseil d’administration et en a assuré la présidence de 2004 à 2017.

Toujours engagé au sein de sa communauté, il poursuivra son implication à titre d’administrateur puis de président du Conseil économique de Beauce de 1992 à 1996. Il assumera également la présidence de plusieurs organisations régionales et participera activement à des campagnes majeures de développement, notamment pour la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches. Son expertise en développement économique régional l’amènera à prononcer des conférences au Canada et en Europe.

Depuis 1987, il œuvre au sein de la Financière Banque Nationale, où il agit comme directeur et vice-président, poursuivant ainsi son engagement auprès des entreprises et des investisseurs. Au cours de sa carrière, il s’est vu décerner plusieurs distinctions honorifiques, dont le titre de Conseiller en placement de l’année en 2015, à l’échelle canadienne parmi plus de 800 conseillers de la Financière Banque Nationale, ainsi que le prix Jean-Louis Lévesque qui reconnaît notamment l’implication sociale, l’ardeur au travail, le succès et l’intégrité.

Pour celles et ceux qui souhaitent participer au Souper d’affaires de prestige du 30 avril prochain, au Centre de congrès Le Georgesville, il reste de la place dans la seconde salle au 2e étage en diffusion en temps réel. Réservez votre place en complétant le formulaire sur le site web du CEB.