Jusqu'au 21 décembre

Chaudière-Appalaches: la Boutique de Noël en ligne est ouverte

7 novembre 2025
ici

Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Boutique de Noël en ligne de Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) est désormais ouverte, et ce jusqu'au 21 décembre prochain. 

Elle permet aux gens de se procurer des cartes-cadeaux dans plus de 100 entreprises touristiques de la Chaudière-Appalaches. Cela fait maintenant six ans que la Boutique facilite l’achat de cadeaux porteurs de sens : des expériences touristiques bien d’ici qui permettent de créer des souvenirs durables et de faire grandir la richesse locale.

L’an dernier, près de 9 500 cartes-cadeaux ont été vendues, permettant de faire vivre des expériences dans 114 entreprises d’ici à des milliers de personnes de partout au Québec. Cette année, TCA prévoit d'atteindre 2 M$ en ventes, offrant des ventes concrètes pour les hébergements, les attraits, les restaurants et les artisans d’ici.

« Offrir une expérience locale, c’est bien plus qu’un cadeau : c’est poser un geste de fierté et de solidarité envers nos entreprises d’ici. Chaque carte-cadeau vendue aide une entreprise à rayonner et fait circuler la richesse ici, chez nous », a mentionné Odile Turgeon, directrice marketing chez TCA. 

De plus, pour une seconde année, TCA s’associe aux Maisons de la famille de la région à qui elle remettra 1 % des ventes. En 2024, 16 000 $ ont été remis aux 10 Maisons de la famille de la région, leur permettant d’offrir cadeaux et activités aux familles déservies par leurs services.

La Boutique de Noël de la Chaudière-Appalaches est accessible au boutique.chaudiereappalaches.com jusqu’au 21 décembre 2025.

