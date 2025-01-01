Deux bières de Frampton Brasse primés au Canada

Deux bières de la microbrasserie beauceronne Frampton Brasse ont été récompensées pour leur qualité et leur originalité, dans le cadre de la Coupe des bières du Canada, qui se tient cette semaine à Québec.

Il s'agit de la bière fumée Das Winter Projekt, qui a obtenu la médaille d'or dans sa catégorie. Elle compte parmi les 11 bières québécoises qui ont remporté cette distinction.

L'autre récompense est d'argent, pour Nuit d’automne, une ale forte beige.

Le concours se tenait dans lors du congrès annuel de l’Association des microbrasseries du Québec (AMBQ).

Durant cet événement, on a dévoilé les plus récentes données compilées par la firme Nielsen IQ, permettant aux microbrasseries québécoises de renouer avec la croissance.

Ainsi, pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, les ventes de bières de microbrasseries ont accaparé pas moins de 16,5 % des parts du marché de la bière au Québec, un résultat qui témoigne de la résilience du secteur et de son rôle moteur dans l’économie locale.