L'actualité d'avril — 1 de 2

Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois d'avril.



1er avril - Sports et loisirs

Une année de record au centre de ski de Saint-Georges

Le centre de ski de Saint-Georges enregistre une année record avec 1 686 abonnements de saison vendus, sans compter les billets journaliers.



1er avril - Affaires

L’ouverture d’un Starbucks confirmée à Saint-Georges dès le mois de juillet

La rumeur courait depuis quelques semaines dans la ville : c’est maintenant confirmé, un Starbucks verra officiellement le jour à Saint-Georges au cours de l’été, dans le nouveau bâtiment en construction derrière le Burger King.



1er avril - Société

À quand une reconnaissance officielle du «travail invisible»?

«Le travail invisible, c'est tout ce qui se fait à l'intérieur des familles, dans les maisons. Prendre soin des enfants, prendre soin de l'intérieur. Assurer toutes les petites choses qui font que les gens sont bien, heureux [...] Le travail invisible, c'est un pilier pour la société. Si ça s'effondrait, je ne sais pas comment les familles pourraient continuer.»



2 avril - Société

Un nouveau centre de services de la SAAQ à Saint-Georges

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) est désormais installée dans ses nouveaux locaux à Saint-Georges.



2 avril - Sports et loisirs

École de danse Laurie Bélanger: une première expérience concluante en compétition

L’École de danse Laurie Bélanger (EDLB Danse) participe pour la toute première fois à des compétitions provinciales.



3 avril - Sports et loisirs

Olivier Pedneault, 15 ans, domine la saison de snowboard-cross dans sa catégorie

L’athlète mariverain Olivier Pedneault a connu une saison exceptionnelle en snowboard-cross, remportant cinq des six Coupes Québec SBX 15U ainsi que le championnat provincial disputé le 28 mars à Val Saint-Côme.



3 avril - Affaires

Une autre RPA transformée en bloc appartements

Dans la foulée du Domaine de la Beaucevilloise, une autre résidence privée pour aînés (RPA) de la région passera d'établissement certifié à simple bloc appartements.



4 avril - Affaires

Dominic Paré à la présidence de Beauce-Centre Économique

C'est la femme d'affaires, Dominic Paré, qui est devenue présidente du conseil d'administration de Beauce-Centre Économique (BCÉ), dans le cadre de la 43e Assemblée générale de l'organisme.



4 avril - Éducation

Notre-Dame-des-Pins compte maintenant un centre de la petite enfance

En gestation depuis 2022, le projet de centre de la petite enfance (CPE), à Notre-Dame-des-Pins, a connu son aboutissement ce matin avec l'inauguration officielle de la nouvelle installation Les Filons d’Or, la 5e du territoire pour le CPE Boutons d’Or.



4 avril - Société

Plus de 200 participants attendus au Forum interparoissial 2025

L’Unité missionnaire Beauce-Sud met la main à la pâte aux derniers préparatifs pour la tenue du Forum interparoissial, qu'elle organise du 25 au 27 avril, lequel réunira plus de 200 personnes à Saint-Georges.



5 avril - Société

L'Amour est dans le pré: Anthony et Marie-Andrée font le point sur l'aventure

L’heure était au bilan pour Anthony et ses collègues lors du dernier épisode de la saison 13 de L’Amour est dans le pré.



6 avril - Culturel

Un succès pour le premier Sucre & Broue Fest de Saint-René

La première édition du Sucre & Broue Fest de St-René a été un succès pour la microbrasserie Les 12 cabochons.



6 avril - Sports et loisirs

Médaillé d’or, Éliot Grondin ajoute un point d’exclamation à sa saison

La brillante saison d’Éliot Grondin est officiellement terminée en snowboard cross. Vainqueur de la dernière Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne, le champion du monde et gagnant du globe de cristal se permettra enfin de célébrer un peu.



7 avril - Municipal

Saint-Alfred: l'étude exploratoire de fusion revient sur la table

L'idée de fusion ou de regroupement municipal reviendra sur la table des élus de Saint-Alfred, lors de la séance du conseil de ce soir.



8 avril - Éducation

Un nouveau service de garde à Saint-Benjamin

Un tout nouveau service de garde, offrant 12 nouvelles places supplémentaires à contribution réduite, a été officiellement ouvert lundi à Saint-Benjamin.



8 avril - Sports et loisirs

Les Chevaliers remportent la Coupe Jimmy-Ferrari

Les Chevaliers de Lévis ont remporté la Coupe Jimmy-Ferrari grâce à un gain de 5 à 3 lundi soir, au Complexe sportif Guimond, face au Rousseau-Royal de Laval-Montréal. Les hommes de Pier-Luc Giguère remportent la série en trois matchs.



8 avril - Municipal

Saint-Georges peut désormais compter sur des pompiers à temps plein

Le Service de la sécurité incendie de Ville de Saint-Georges a franchit une importante étape ce lundi, avec l’entrée en fonction de ses premiers pompiers à temps plein.



8 avril - Municipal

Conseil sous tension à Saint-Benjamin : le secteur Cumberland claque la porte

Dans une salle comble et chargée d’émotions, les résidents du secteur Cumberland ont interpellé directement la mairesse et les conseillers municipaux de Saint-Benjamin, ce lundi 7 avril, au sujet d’un changement d’adresse postale qu’ils dénoncent comme ayant été imposé sans consultation ni information adéquate.



9 avril - Municipal

Saint-Benjamin : la mairesse répond aux critiques du secteur Cumberland

Après la séance houleuse du conseil de ville, de ce lundi 7 avril à Saint-Benjamin, la mairesse Céline Veilleux et le conseiller Jocelyn Béliveau offrent leur point de vue sur la grogne entourant le changement d’adresse postale dans le secteur Cumberland.



10 avril - Affaires

Setlakwe ferme ses portes, incluant la boutique Silhouette Lingerie de Saint-Georges

C’est une page d’histoire commerciale qui se tourne en Beauce et au Québec : les magasins A. Setlakwe Ltée et Silhouette Lingerie fermeront définitivement leurs portes au printemps 2025, mettant un terme à plus d’un siècle de présence dans le paysage québécois, dont plusieurs décennies à Saint-Georges.



10 avril - Société

Un jeune couple remporte la Maison Moisson Beauce

Rebeca Bégin et Matiss Larochelle ont remporté la 16e Maison Moisson Beauce, lors du tirage qui a eu lieu ce jeudi soir en direct de la nouvelle construction située au 16 899, 23e Avenue à Saint-Georges.



11 avril - Culturel

Trois numéros beaucerons au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle

Trois numéros beaucerons représenteront Chaudière-Appalaches au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle à Amqui, du 29 mai au 1er juin.



11 avril - Justice

Simon Bédart reconnu coupable de conduite avec les capacités affaiblies

Simon Bédard, ancien propriétaire de l’Escouade Canine MRC à Beauceville, a reconnu sa culpabilité à une accusation de conduite avec les capacités affaiblies, ce vendredi 11 avril, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.



11 avril - Municipal

Saint-Benjamin : pas de retour en arrière pour les adresses de Cumberland

Malgré les nombreuses contestations citoyennes, la restructuration postale dans le secteur Cumberland ira de l’avant. Dans un communiqué publié ce vendredi 11 avril, la Municipalité de Saint-Benjamin indique que Postes Canada a refusé d’annuler la modification des codes postaux, évoquant « la quantité de temps, d’énergie et d’argent » déjà investis dans cette démarche.



12 avril - Environnement

Ouverture de deux écocentres dans la MRC Beauce-Centre

La MRC Beauce-Centre vient d'annoncer l’ouverture de deux nouveaux écocentres sur son territoire pour offrir une solution concrète en gestion des matières résiduelles. Ces infrastructures permettront de mieux récupérer et revaloriser certaines matières, réduisant la quantité de ce qui va à l’enfouissement.



12 avril - Travaux et circulation

Prolongement de l’autoroute 73: le projet est totalement maintenu, affirme le député Poulin

Contrairement à ce que soutient un reportage de Radio-Canada diffusé hier, qui indique que le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) met de côté le prolongement l’autoroute 73 à Saint-Georges, il n'en serait absolument rien.



12 avril - Affaires

Production porcine: les éleveurs de la Beauce demandent d'être compensés «à bon prix»

Les éleveurs de porcs de la région demandent que les partenaires de l'industrie et les gouvernements reconnaissent la qualité de leur travail et la valeur de la garantie de l'approvisionnement qu'ils assurent, ce qui devrait se traduire par un «bon prix» aux producteurs.



14 avril - Société

Québec met fin au prix plancher de l’essence pour faire baisser les prix

Le gouvernement du Québec annonce, ce lundi 14 avril, la fin du prix plancher sur l’essence et les autres carburants, dans une volonté d’encourager une plus grande concurrence entre les détaillants et de faire en sorte que les consommateurs paient un prix plus juste à la pompe.



14 avril - Société

Vers la fin du prix plancher : ce que ça change pour les consommateurs

Comme annoncé, ce lundi 14 avril, le gouvernement du Québec souhaite officiellement mettre fin au prix plancher sur l’essence, un mécanisme en vigueur depuis 1997, afin d’augmenter la concurrence entre les stations-service et permettre aux consommateurs de profiter de prix plus bas.