Ouvert ou fermé à Noël?

Voici un aperçu non exhaustif des établissements qui sont fermés ou ouverts pour la journée de Noël.

Ouvert

- Dépanneurs et certaines petites épiceries

- Certaines pharmacies

- Salles de cinéma

- Restaurants (horaires variables)

- Stations-service

- Stations de ski.

Fermé

- Épiceries à grande surface

- Succursales de la SAQ

- Succursales de la SQDC

- CLSC

- Bibliothèques

- Postes Canada

- Banques, caisses et autres institutions financières (25 et 26 décembre)

- Bureaux des gouvernements fédéral et provincial (25 et 26 décembre)

- Bureaux municipaux

Pour le Carrefour Saint-Georges et les Galeries de la Chaudière, les deux centres commerciaux sont fermés le 25 décembre et ouverts le 26 décembre, à compter de 13 h, jusqu'à 21 h.

Pour Place Centre-Ville de Saint-Georges, le mail est fermé le jour de Noël et ouvert le 26 décembre de midi à 17 h.

Dans les trois cas, certains commerces à l'intérieur de ces centres peuvent avoir des journées et heures de fermeture et d'ouverture différentes.