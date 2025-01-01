Jeudi 25 décembre
Ouvert ou fermé à Noël?
Par Salle des nouvelles
Voici un aperçu non exhaustif des établissements qui sont fermés ou ouverts pour la journée de Noël.
Ouvert
- Dépanneurs et certaines petites épiceries
- Certaines pharmacies
- Salles de cinéma
- Restaurants (horaires variables)
- Stations-service
- Stations de ski.
Fermé
- Épiceries à grande surface
- Succursales de la SAQ
- Succursales de la SQDC
- CLSC
- Bibliothèques
- Postes Canada
- Banques, caisses et autres institutions financières (25 et 26 décembre)
- Bureaux des gouvernements fédéral et provincial (25 et 26 décembre)
- Bureaux municipaux
Pour le Carrefour Saint-Georges et les Galeries de la Chaudière, les deux centres commerciaux sont fermés le 25 décembre et ouverts le 26 décembre, à compter de 13 h, jusqu'à 21 h.
Pour Place Centre-Ville de Saint-Georges, le mail est fermé le jour de Noël et ouvert le 26 décembre de midi à 17 h.
Dans les trois cas, certains commerces à l'intérieur de ces centres peuvent avoir des journées et heures de fermeture et d'ouverture différentes.