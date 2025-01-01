L'actualité d'avril — 2 de 2

Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la seconde moitié du mois d'avril.



15 avril - Municipal

Le maire de Saint-Georges s’impatiente face aux retards de l’Autoroute 73

Le prolongement tant attendu de l’autoroute 73 à Saint-Georges a refait surface en fin de séance du conseil de ville, ce lundi 14 avril, alors que le maire, Claude Morin, a réagi aux informations diffusées par Radio-Canada laissant entendre que le projet n’était plus une priorité pour le gouvernement.



15 avril - Sports et loisirs

Le 12e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges aura lieu du 25 au 27 avril

Le 12e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges accueillera 43 équipes du 25 au 27 avril, dans les arénas de Saint-Georges et de Saint-Prosper.



15 avril - Santé

Rendez-vous à l'hôpital: nouveau système de communication automatisée

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches vient d'annoncer le déploiement progressif d'un nouveau système de communication automatisée destiné à la gestion des rendez-vous à l'hôpital.



15 avril - Société

Déjà 500 visites pour les clowns de BECatou

Quand on les voit à l'oeuvre, on se demande qui s'amusent le plus entre les clowns BECatou et leurs publics.



15 avril - Sports et loisirs

Fin de saison hivernale au Dek Hockey Saint-Georges

La saison hivernale 2024-2025 s’est conclue la fin de semaine passée au Dek Hockey Saint-Georges dans une ambiance chaleureuse et festive.



15 avril - Affaires

La représentativité des éleveurs de porcs de niche est totalement ignorée — François Grenier-Gagné

La représentativité des éleveurs de porcs de niche est largement ignorée, tant dans les communications officielles que dans les programmes de soutien du syndicat des Éleveurs de porcs du Québec (ÉPQ).



16 avril - Affaires

Une reconnaissance de prestige pour le Beauceron Jonathan Lessard

L'homme d'affaires d'origine beauceronne, Jonathan Lessard, a été consacré PDG de l'année AQT – Banque Nationale, un prix qui souligne l’excellence et l’innovation dans le secteur techno-numérique québécois.



16 avril - Municipal

Saint-Lambert-de-Lauzon: le presbytère sera démoli

La Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon procèdera à la démolition prochaine du presbytère, situé au coeur du village, dont elle est propriétaire depuis 2013.



16 avril - Municipal

Cumberland Mills : l’histoire oubliée derrière une fracture toujours vivante

Alors que le changement d’adresse postale dans le secteur Cumberland continue de susciter la colère et l’incompréhension, un homme tente de remettre les pendules à l’heure. Propriétaire de l’Auberge-Manoir Taylor, James Dean Hunter a partagé une vaste documentation historique qui retrace les origines profondes de ce territoire.



17 avril - Sports et loisirs

La brigade beauceronne au coeur des Chevaliers de Lévis

Comme l'écrivait récemment un chroniqueur sportif au sujet de la formation, «les Chevaliers de Lévis sont bons. Très, très bons!»



17 avril - Affaires

La Ferme Gagnonval de Sainte-Hénédine remporte le prix Lait’xcellent Or 2024

La qualité du lait produit en Beauce vient d’être couronnée à l’échelle provinciale. La Ferme Gagnonval inc., située à Sainte-Hénédine, a remporté le prix Lait’xcellent Or 2024, la plus haute distinction remise par les Producteurs de lait du Québec dans le cadre de leur assemblée générale annuelle, tenue le 16 avril à Saint-Hyacinthe.



17 avril - Municipal

Plus de 1,8 M$ à 17 municipalités de Beauce-Nord

Une somme bonifiée de 1 831 394 $ sera investie dans 17 municipalités de la circonscription de Beauce-Nord par le biais du Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec.



18 avril - Affaires

Marc Dutil appelle à « bâtir une région » unie sous une même identité

Devant une (double) salle comble de 515 convives réunis à l'Hôtel Le Georgesville, ce jeudi 17 avril, l’homme d’affaires Marc Dutil a livré une conférence inhabituelle et profondément engagée, appelant à repenser collectivement l’organisation territoriale et politique de la Beauce.



20 avril - Sports

Marie-Philip Poulin écrit une nouvelle page d’histoire avec l’équipe canadienne

L’attaquante beauceronne, Marie-Philip Poulin, continue de marquer l’histoire du hockey féminin. En plus d’avoir établi un nouveau record de points au Championnat mondial, elle est devenue la quatrième joueuse seulement à atteindre le cap des 200 matchs disputés avec l’équipe nationale du Canada.



22 avril - Municipal

Près de 2,3 M$ à 22 municipalités de Beauce-Sud

Une somme supplémentaire de 2 274 073 $ sera investie pour appuyer le développement de 22 municipalités de la circonscription de Beauce-Sud.



22 avril - Sports

Le Club d’athlétisme Beauce-Etchemin est lancé

L'ouverture d'une nouvelle piste d’athlétisme sur le site de la polyvalente Saint-Georges, et la tenue de la 61e Finale des Jeux du Québec à l’été 2027 dans la capitale beauceronne, ont amené des bénévoles passionnés à fonder le Club d’Athlétisme Beauce-Etchemin (CABE).



23 avril - Société

La Résidence Sérénité de Saint-Ludger récompensée par le CJE Beauce-Sud

La sixième édition du concours Le plus fort, c’est mon boss!, mis sur pied par le CJE Beauce-Sud dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la conciliation études-travail #MonChoixMesÉtudes s’est conclue le 22 avril dernier lors d’une conférence de presse tenue dans les locaux de l’organisme communautaire de Saint-Georges.



23 avril - Culturel

Nathan Loignon signe avec GSI Musique et prépare son premier album

Le jeune pianiste beauceron Nathan Loignon intègre la maison de production GSI Musique et prépare déjà son premier album.



25 avril - Municipal

Piste cyclable: une balance de 1,8 M$ à payer pour Beauceville

L'heure est à la reddition finale des comptes dans la réalisation de la piste cyclable sur le territoire de la MRC Beauce-Centre, et selon l'administration de cette dernière, la Ville de Beauceville devra décaisser un montant de 1 807 881 $ pour honorer sa quote-part dans le projet.



26 avril - Société

Le coroner présente une recommandation au CHSLD du Séminaire

En date du 8 avril 2025, le coroner Arnaud Samson a émis une recommandation concernant les révisions de dossiers et le renforcement du suivi des prescriptions médicamenteuses en CHSLD.



26 avril - Sports

Le Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges bat son plein

La 12e mise au jeu protocolaire du Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges a eu lieu ce samedi après-midi sur la glace Canam du Centre sportif Lacroix-Dutil.



27 avril - Culturel

La première Fiesta Beauce Salsa est réussie!

La Fiesta Beauce Salsa a été un heureux succès grâce aux 200 personnes qui ont participé à cette toute première édition tenue samedi à Saint-Georges.



28 avril - Sports

Les Chevaliers de Lévis reviennent avec une médaille d'argent

Les Chevaliers de Lévis reviennent à la maison avec la médaille d'argent dans le cadre du championnat national de la Coupe TELUS (M18AAA), qui s'est clos hier à Chilliwack (C.-B.).



28 avril - Sports

Le Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges fait le plein d’émotions pour sa 12ᵉ édition

La 12ᵉ édition du Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, qui se tenait cette fin de semaine, a connu un franc succès, alors que 43 équipes et plus de 500 joueuses ont foulé les glaces de la région.



28 avril - Société

Saint-Georges : les maisonnettes de la 1re avenue ont été démolies

La démolition des maisonnettes situées au 11225 et 11235 de la 1re Avenue à Saint-Georges a été réalisée ce lundi 28 avril.



29 avril - Municipal

Un surplus de 5,2 M$ pour la Ville de Saint-Georges en 2024

La Ville de Saint-Georges a terminé son exercice financier 2024 avec un surplus de 5,2 millions de dollars. Le rapport financier a été déposé lundi soir par le trésorier et directeur du Service des finances, Rémi Poulin, CPA auditeur, lors de la séance du conseil municipal.



29 avril - Municipal

Piste cyclable: un investissement total de 8,64 M$

L'ensemble des travaux liés à la piste cyclable, qui s'étale sur 20 kilomètres du territoire de la MRC Beauce-Centre, entre Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce, sont officiellement terminés.



30 avril - Sports

Le Beauceron Christopher Fortin repêché en première ronde

Le Beauceron Christopher Fortin a été sélectionné en première ronde du repêchage 2025 de la Ligue canadienne de football (LCF) par les Stampeders de Calgary, une nouvelle qui marque une étape importante dans la carrière de ce joueur de ligne offensive originaire de Saint-René.



30 avril - Sports

Georges St-Pierre partage sa mentalité de champion à Saint-Georges

Devant un public de passionnés à l’Hôtel Le Georgesville, ce samedi 26 avril, l’ancien champion de l’UFC (Ultimate Fighting Championship) Georges St-Pierre s’est livré avec sincérité et profondeur sur les épreuves de sa vie et les leçons qui l’ont façonné.