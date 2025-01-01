De nombreuses bourses remises par la Fondation Audrey-Lehoux

À l'occasion de son 25e anniversaire, la Fondation Audrey-Lehoux a procédé, le 1er novembre à Saint-Bernard, à la 25e remise des bourses de reconnaissance à plusieurs diplômés d’études en agroalimentaire.

Avec près de 350 convives, la Fondation a atteint son objectif de reconnaître la détermination, les efforts et l’implication de jeunes finissants de la région, de les récompenser pour leur parcours et de faire rayonner le milieu agricole. Ils ont eu droit a un spectacle de l’humoriste Sam Vigneault avant que les grands boursiers ne soient présentés.

Ainsi, 52 jeunes, ayant terminé leurs études en agriculture au courant de l’année, ont été récompensés par des bourses totalisant 32 000 $. À tour de rôle, un bref portrait d’eux et de leur cheminement a été présenté sur scène.

Les récipiendaires

La Bourse d'«Excellence-Agri-Marché» a été remise à Sarah-Ève Hallé de Saint-Isidore qui vient d'obtenir son diplôme en agroéconomie de l'Université Laval. Elle s’est démarquée des autres candidats grâce à ses résultats scolaires, à son implication dans le milieu agricole et à son rayonnement. C’est une grande fierté pour elle d’avoir su garder un équilibre dans tous ses projets et passions. Pour le comité de sélection, sa candidature est un exemple parfait de ce que la Fondation souhaite reconnaître.

La bourse « Implication – Expo du Bassin de la Chaudière » a quant à elle été remise à Bernard Lessard, de Saint-Anselme. Ayant complété un diplôme en gestion d’entreprise agricole à l’ITA de La Pocatière, suivi d’un DEP en mécanique agricole, il s’est démarqué dans tout son parcours scolaire par ses implications dans de nombreux comités à l’école, mais également dans son milieu.

Une autre bourse visant à reconnaitre l’implication, mais plus précisément dans les groupes de relève agricole, la bourse « Implication – LARACA » a quant à elle été remise à Laurence Labbé, de Saint-Lazare. Depuis déjà plusieurs années, cette jeune fille brille par son implication multiple dans le milieu agricole et c’est ce qui lui a permis de se démarquer des autres candidats.

La bourse « Les Éleveurs de porcs de la Beauce & des Deux Rives » a été remise cette année à un jeune diplômé en gestion et technologies d’entreprise agricole pour son intérêt envers le secteur porcin; Maxime Dutil, de Saints-Anges.

Une bourse a également été remise à Noémie Vachon de Tring-Jonction, pour son intérêt particulier à la gestion d’entreprise, notamment l’entreprise porcine pour laquelle elle souhaite prendre la relève. Avec son diplôme de l’ITAQ, elle s’est donc vue remettre la bourse « Gestion d’entreprise – Centre Multi-conseils agricoles ».

Dans le même ordre d’idée, une bourse a été remise à Jolyane Breton de Saint-Elzéar, elle qui vient de terminer un baccalauréat en agronomie à l’Université Laval. C’est La Financière agricole du Québec qui lui a remis une bourse pour reconnaitre son parcours exceptionnel et ses projets prometteurs pour l’avenir de l’agriculture québécoise.

Un passionné d’acériculture s’est vu remettre les bourses « Les producteurs et productrices acéricoles de Chaudière-Appalaches » afin de mettre en lumière son parcours unique, sa persévérance et sa détermination dans l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles en production acéricole au CFA de Saint-Anselme. Il s’agit d’Antoine Gamache de Saint-Jean-Port-Joli.

Son collègue Alex Bolduc de Kinnear’s Mills s’est quant à lui, vu remettre la bourse de « Les Producteurs et productrices acéricoles Appalaches-Beauce-Lotbinière » soulignant son engagement envers l’acériculture et son désir de partager son expertise avec d’autres producteurs.

Daphnée Laliberté de Saint-Isidore, ayant complété son DEP en productions animales à Saint-Anselme, est celle qui s’est démarquée parmi les candidats pour l’obtention de la bourse « Grand Mérite – Promutuel Assurances ».

Parmi les candidats détenteurs d’un diplôme d’études collégiales (DEC), c’est

Audrey Labbé, avec son diplôme de l'ITAQ de La Pocatière qui a reçu la bourse

« Grand Mérite – Desjardins » pour ses résultats scolaires et son implication dans le milieu."

Pour compléter la remise de bourses aux finissants, c’est Catherine Michaud, de Saint-Anselme, diplômée en agroéconomie à l’Université Laval qui a reçu la bourse « Grand Mérite UPA Chaudière-Appalaches ».

Chaque année, la Fondation décerne le prix « Coup de cœur – Bernard Breton » à une personne dont le parcours est particulièrement inspirant pour les jeunes. Cette année, à l'occasion du 25e anniversaire de la Fondation, Raymond Breton a choisi de remettre ce prix de manière exceptionnelle à « l’ensemble des convives, partenaires et bénévoles » de la Fondation.

La réussite et les efforts des autres candidats au professionnel, collégial et universitaire ont également été reconnus par la Fondation par la remise de bourses de reconnaissance.