Souper des jeunes gens d’affaires: Garaga inspire la relève beauceronne

Le 38e Souper des jeunes gens d’affaires du Conseil économique de Beauce (CEB) a réuni, ce jeudi 13 novembre au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges, plus de 400 participants issus du milieu entrepreneurial.

L’événement, présenté dans le cadre du 50e anniversaire du CEB, visait à mettre en lumière la relève et la croissance des entreprises d’ici, un enjeu central dans une région où la transmission et l’innovation constituent des piliers de développement.

La conférence principale, donnée par Martin et Maxime Gendreau, coprésidents de Garaga, s’inscrivait pleinement dans cet angle régional. En effet, l’entreprise fondée à Saint-Georges en 1983 est aujourd’hui un acteur nord-américain majeur de la porte de garage. Les deux dirigeants ont revisité les grandes phases de croissance de l’entreprise, depuis « une petite entreprise à Saint-Georges qui fabriquait des portes de garage des débuts très modestes » jusqu’à un groupe de plus de 1 500 employés répartis au Canada et aux États-Unis.

Ils ont raconté comment leur père avait investi temps et énergie « pour bâtir les fondations de l’entreprise qui visaient à maîtriser le procédé de fabrication », avant l’ouverture d’une première usine en Ontario en 1995. Cette expansion a obligé Garaga à revoir son modèle. « Cette réalité nous amène à repenser notre approche en nous inspirant du modèle de franchiseur », ont-ils expliqué, en évoquant le tournant amorcé avec le programme Garaga Expert.

La conférence a permis au public de comprendre comment l’intégration verticale, réunissant fabrication, distribution, service et installation, a façonné la croissance du groupe. « Pendant cette période, Garaga passe d’un simple fabricant de produits à un manufacturier offrant une solution d’affaires complète », ont-ils rappelé. En 2000, l’entreprise atteignait ainsi son objectif de 40 M$, menant à la construction d’une nouvelle usine à Saint-Georges.

Les coprésidents ont aussi décrit les étapes suivantes, marquées par l’ouverture de succursales, l’expansion américaine et une cinquantaine d’acquisitions réalisées avec des copropriétaires locaux. « On ramenait tout ce qui était back office à Saint-Georges… pour que nos copropriétaires locaux soient sur ce qui était le plus important : le service client et les opérations », ont-ils indiqué, illustrant comment la Beauce demeure le cœur stratégique de l’organisation.

Les manufacturiers à l'heure des tarifs

La conférence a également pris une tournure plus actuelle avec la présentation des impacts de la nouvelle guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. « Le 12 mars 2025, un premier tarif de 25 % nous frappe… suivi le 4 juin par un second tarif qui fait monter la facture tarifaire à 50 % », ont-ils relaté. Cette réorientation forcée a mené Garaga à revoir entièrement sa stratégie de production et de marché, tout en préservant l’emploi au pays. « Ce changement soudain des règles du jeu a provoqué une réelle crise à l’interne », ont-ils ajouté.

Les dirigeants ont détaillé les priorités mises en place : produire localement pour le marché américain, remplacer les exportations américaines par des ventes canadiennes, un enjeu particulièrement pertinent pour l’économie de Chaudière-Appalaches, revoir la chaîne d’approvisionnement et adapter la logistique entre les usines canadiennes et américaines. « On pense vraiment qu’on peut sortir gagnant de cette crise puisqu’on était un des rares manufacturiers qui était des deux côtés de la frontière », ont-ils souligné.

Ils ont enfin évoqué l’acquisition du groupe Novatech, dont l’un des sièges se trouve dans la région de Québec. « La famille est devenue l’actionnaire majoritaire du groupe… Nous accueillons cette responsabilité avec humilité », ont-ils dit, en insistant sur une approche axée sur le partage plutôt que l’intégration.

La nouvelle génération à l'honneur

En parallèle de cette conférence, la soirée a mis en lumière la nouvelle génération entrepreneuriale et les entreprises locales en forte croissance, grâce à des capsules produites par VK Création de contenu. Trois volets ont été présentés :

• Démarrage : Topo Escalade

• Relève : Giltek, Husky Portes & Fenêtres, L’Art du paysage, Logis d’or et MT Mécanique

• Expansion : Centre DiXtrAction, CG Finitions par Rox, Inter Ligna et le site historique de Cumberland

Selon la directrice générale du CEB, Hélène Latulippe, cette soirée demeure un rendez-vous clé pour la région. « Ce rendez-vous annuel est devenu un incontournable pour inspirer, rassembler et dynamiser la relève d’affaires de la région. L’engouement constant pour cette soirée témoigne de son importance », a-t-elle affirmé.

Le CEB a également remercié ses partenaires de prestige, EMBLM et Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches-Etchemins, ainsi que toutes les personnes présentes pour leur contribution au succès de cette 38e édition.