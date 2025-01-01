L'actualité de juillet — 2 de 2

Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la seconde moitié du mois de juillet.



16 juillet - Politique

Juste avant les États-Unis, il y a la Beauce

EnBeauce.com reproduit ici la lettre ouverte intégrale rédigée par Samuel Poulin à l'aube des vacances.



17 juillet - Éducation

Coupures budgétaires en éducation: Bernard Drainville fait marche arrière

Après avoir annoncé des coupures budgétaires de plus de 500 M$ dans les centres de services scolaires (CSS) du Québec le mois dernier, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, fait marche arrière.



17 juillet - Municipal

Le conseiller Michel Doyon suspendu pour ingérence à Saint-Joseph-de-Beauce

Le conseiller municipal de Saint-Joseph-de-Beauce, Michel Doyon, a été suspendu pour une durée de 15 jours sans rémunération, à compter du 15 juillet 2025, pour avoir contrevenu au Code d’éthique et de déontologie des élus. La décision a été officialisée lors de la séance du conseil municipal tenue ce lundi 14 juillet.



18 juillet - Sports et loisirs

Trois athlètes du Club d’athlétisme Beauce-Etchemin aux Jeux du Québec

Trois athlètes du Club d’athlétisme Beauce-Etchemin (CABE) représenteront la région de Chaudière-Appalaches lors de la 59e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra à Trois-Rivières du 25 juillet au 3 août prochain.



18 juillet - Culturel

Claudette Labbé présente les Créativités beauceronnes

Dans un bâtiment âgé de 200 ans à Notre-Dame-des-Pins, la Maison des Créativités beauceronnes fait rayonner les œuvres d’artisans locaux.



19 juillet - Sports et loisirs

Deux nageurs beaucerons représenteront la région aux Jeux du Québec

Le Club de natation régional de Beauce (CNRB) aura fièrement deux représentants lors de la 58e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra du 25 juillet au 2 août à Trois-Rivières.



19 juillet - Culturel

Fredz et Charlotte Cardin font rayonner le Festival d'été de Saint-Georges

Après deux premières soirées de spectacles, entre métal et country, le Festival d’été de Saint-Georges, organisé par Les Amants de la scène, accueillait ce vendredi 18 juillet le jeune artiste Fredz, suivi de Charlotte Cardin.



19 juillet - Sports et loisirs

Le championnat de drift attire les foules à Vallée-Jonction

L’adrénaline était à son comble, ce samedi 19 juillet, alors que le deuxième round du Drift Mania Canadian Championship (DMCC) prenait d’assaut l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.



20 juillet - Culturel

Festival d'été de Saint-Georges : Talk donne tout un show en fermeture

Le Festival d’été de Saint-Georges s’est terminé ce samedi 19 juillet avec le concert du très attendu artiste ontarien, Talk. Ce dernier était précédé du groupe de musique classique Wooden Shapes et de l’artiste français Fuso.



20 juillet - Sports et loisirs

À Saint-Georges, les passionnés du ciel font toujours voler leurs rêves

Le Club d’aéromodélisme Les Phoenix partage sa passion pour le vol téléguidé à Saint-Georges depuis plus de 50 ans. Installé depuis 1992 dans le secteur de Saint-Jean-de-la-Lande, le club réunit aujourd’hui une trentaine de membres, réunis autour d’une même ambition : faire voler des avions… sans quitter le sol.



21 juillet - Culturel

Un 2e extrait du prochain album de Michel Claude Roy

L'auteur-compositeur-interprète, Michel Claude Roy, vient de sortir une 2e chanson du micro-album Légendes d'amour, qu'il lancera en septembre prochain.



22 juillet - Travaux et circulation

Piste cyclable: les travaux de la passerelle Calway complètement arrêtés

Les travaux de construction de la passerelle de la piste cyclable, qui enjambera la rivière Calway, entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville, sont complètement arrêtés.



22 juillet - Justice

Simon Bédard plaide coupable à des accusations liées aux armes et à la cocaïne

Simon Bédard, ancien propriétaire de l’Escouade canine MRC, a reconnu sa culpabilité à six chefs d’accusation en lien avec la possession d’armes prohibées et de stupéfiants, ce lundi 21 juillet, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.



22 juillet - Municipal

Saint-Joseph-de-Beauce destitue son directeur général

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce aurait mis «fin au lien d'emploi l'unissant» à son directeur général, Simon Leclerc.



22 juillet - Affaires

Travailleurs étrangers temporaires: les manufacturiers au pied du mur

Il est minuit moins une pour les manufacturiers partout au Québec, alors que des centaines de travailleurs étrangers temporaires (TET) devront bientôt quitter le pays en raison des règles du gouvernement fédéral limitant leur nombre dans les entreprises.



23 juillet - Municipal

La municipalité de Saint-Frédéric obtient le statut de Village-relais

La Municipalité de Saint-Frédéric a officiellement été reconnue comme Village-relais par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, a confirmé la ministre Geneviève Guilbault dans une lettre adressée à la mairesse ce lundi 21 juillet.



23 juillet - Municipal

Fluoration de l’eau à Saint-Georges : Martin Doyon réagit et continue le combat

Martin Doyon, porte-parole du regroupement citoyen Saint-Georges sans fluor, déplore que la Ville de Saint-Georges maintienne la fluoration de son eau potable malgré les nombreuses demandes citoyennes et les inquiétudes exprimées depuis plus de 15 ans.



24 juillet - Municipal

Beauceville: début de «renippage» de la maison délabrée

Depuis peu, la maison sise au 526 du boulevard Renault à Beauceville, présente des allures moindres de délabrement.



25 juillet - Société

Victoire historique pour les policiers de la Sûreté du Québec

Après près de dix ans de bataille juridique, l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) a remporté une victoire importante dans un jugement qui vient d'être rendu la Cour supérieure du Québec.



26 juillet - Culturel

Bûcherons et chevaux font vibrer les Festivités Western de Saint-Victor

Les Festivités western de Saint-Victor battent leur plein cette fin de semaine, et ce samedi 26 juillet a été marqué par deux moments forts du festival : le championnat de bûcherons professionnels et la grande tire de chevaux canado-américaine.



27 juillet - Sports et loisirs

Quatre médailles pour la Chaudière-Appalaches à l’ouverture des Jeux du Québec

La délégation de la Chaudière-Appalaches s’est illustrée dès la première journée de la 59e Finale des Jeux du Québec, à Trois-Rivières, avec une récolte de quatre médailles : une d’or et trois d’argent.



27 juillet - Culturel

Saint-Victor boucle ses Festivités Western en beauté

C’est sous un soleil radieux et une ambiance survoltée que s’est conclue la 46e édition des Festivités Western de Saint-Victor, ce dimanche 27 juillet.



28 juillet - Sports et loisirs

Jeux du Québec: deux Beaucerons sur le podium

La délégation de la Chaudière-Appalaches a récolté meuf nouvelles médailles à la 2e journée de compétition (dimanche) de la 59e Finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières.



28 juillet - Municipal

Résidence pour aînés: une aide financière de 273 000 $

La Municipalité de Saint-Bernard vient d’accorder une aide financière de 273 000 $ pour le projet d’habitation pour personnes aînées autonomes, qui verra le jour en 2026, au coin des rues Bonne-Entente et Saint-Georges.



29 juillet - Sports et loisirs

Jeux du Québec: une 2e médaille de bronze pour Lowel Koos

Le Beauceron Lowel Koos a remporté sa deuxième médaille de bronze, hier, dans les épreuves sur la piste de BMX des Jeux du Québec, qui en étaient à leur troisième journée à Trois-Rivières.



29 juillet - Sports et loisirs

Deux Beaucerons à la Traversée internationale du lac-Saint-Jean

Samedi dernier, Philippe Lacasse et Thomas Bilodeau, tous deux originaires de la Beauce, ont réalisé un exploit hors du commun en complétant la traversée internationale du lac Saint-Jean, l’une des épreuves d’eau libre les plus exigeantes au monde.



29 juillet - Culturel

Une première à la Place des arts pour Nathan Loignon

C'est à compter de demain que le pianiste beauceron, Nathan Loignon, assurera la première partie du concert Les Belles Sœurs symphonique, présenté à la Place des arts de Montréal, et ce, pour quatre soirs d'affilée.



30 juillet - Sports et loisirs

Bientôt une surface multisports à Saint-Elzéar-de-Beauce

La population de Saint-Elzéar-de-Beauce pourra bientôt profiter d'une toute nouvelle surface multisports, qui sera construite à proximité de l’école primaire Notre-Dame, de l’église et du centre communautaire.



31 juillet - Sports et loisirs

Jeux du Québec: quatre nouvelles médailles pour Chaudière-Appalaches

Le deuxième bloc des Jeux du Québec est officiellement lancé. Après un début de semaine réussi pour les athlètes du bloc 1, c’est maintenant au tour de la nouvelle cohorte de la Chaudière-Appalaches de prendre le relais.