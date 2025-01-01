L'actualité de juillet — 1 de 2

Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois de juillet.



1er juillet - Sport

Deux jeunes hockeyeurs beaucerons invités à des camps de la LNH

Deux attaquants originaires de la Beauce, Mavrick Lachance, et Jacob Mathieu, vivront une étape importante de leur parcours en participant cet été à des camps de la Ligue nationale de hockey (LNH).



1er juillet - Sports

Raphaël Lessard fait vivre l’expérience stock-car aux curieux et passionnés

Les amateurs de stock-car ont eu droit à une expérience unique ce dimanche 29 juin à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.



2 juillet - Affaires

Le projet Cumberland Expériences remporte une bourse de 25 000 $

La Corporation de la Conservation du Patrimoine de Saint-Simon-les-Mines a remporté la 7ᵉ édition du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques (FNAT) du Conseil économique de Beauce (CEB), décrochant une bourse de 25 000 $ pour son ambitieux projet Cumberland Expériences.



2 juillet - Société

Moisson Beauce veut offrir aux enfants la chance d'apprendre le ventre plein

Dès la prochaine rentrée scolaire, quatre écoles de la région bénéficieront du programme Cantine pour tous grâce à Moisson Beauce.



2 juillet - Affaires

Heures d'ouverture prolongées des commerces: Saint-Georges dans le projet pilote

Saint-Georges fait partie des trois villes du Québec pour mettre en place un projet pilote visant à prolonger les heures d'ouverture de certains établissements commerciaux.



2 juillet - Santé

Plus de 11 000 $ amassés pour les enfants malades de la Beauce

Le tournoi de Dek hockey, qui a rassemblé à Saint-Georges, le 21 juin, quelques 30 équipes et plus de 300 joueurs, a permis d'amasser un montant total de 11 191 $.



2 juillet - Culturel

Créer des histoires dans le ciel: la vision de Yanick Roy

Quelque 125 drones ont illuminé le ciel de Saint-Georges ce mardi soir, à l’occasion de la Fête du Canada.



3 juillet - Affaires

Un nouveau commerce de liquidation ouvre ses portes à Saint-Georges

Une nouvelle succursale fait son apparition à Saint-Georges dès ce jeudi 3 juillet, avec l'ouverture de Liquidazone, située au 584 boulevard Dionne dans l'ouest de la ville.



3 juillet - Affaires

Le Comptoir régional de Beauce obtient son numéro de charité

Le Comptoir régional de Beauce (CRB) vient d’annoncer, par voie de communiqué de presse, qu’il a officiellement obtenu son numéro de charité en tant qu’organisme de bienfaisance reconnu.



3 juillet - Société

L'Église Saint-Georges désignée comme site jubilaire

L'église Saint-Georges a été désignée comme église jubilaire par le diocèse de Québec, dans le cadre de l'Année Sainte 2025, que l'on identifie comme le jubilé.



4 juillet - Sports

Rugby: la Beauce brille au Tournoi des régions 2025

L'équipe féminine U18 du Club de rugby des Lumberjacks ont remporté la médaille de bronze lors du Tournoi des régions 2025, qui s’est tenu le dimanche 29 juin à Trois-Rivières.



5 juillet - Culturel

Une visite au Village miniature Baillargeon

Après avoir été en dormance pendant plus de cinq ans, le Village miniature Baillargeon est à nouveau accessible au grand public.



6 juillet - Société

Une collecte record au lave-o-thon des pompiers

Le 22e lave-o-thon des pompiers du Service de sécurité incendie de Vallée-Jonction a rapporté une somme record de 11 735 $.



6 juillet - Municipal

Transformation de l'église de Saint-Séverin: les travaux pourraient débuter en 2026

Les travaux de rénovation et de transformation de l’église de Saint-Séverin en salle communautaire multifonctionnelle pourraient s'enclencher dès l'an prochain.



8 juillet - Municipal

Eau potable: un soutien de 4 M$ à Saint-Frédéric

Une somme de 3 974 352 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Frédéric, en vertu du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) du gouvernement du Québec.



8 juillet - Santé

La Ville de Saint-Georges maintient la fluoration de l’eau malgré les critiques

La Ville de Saint-Georges a réaffirmé sa décision de poursuivre la fluoration de son eau potable, à la suite d’un nouvel avis émis par la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches.



9 juillet - Justice

Pendant des mois, un Beauceron a mené en bateau sa conjointe et les policiers

Dany Poirier, un homme de 47 ans, est accusé d’avoir mené en bateau sa conjointe et les autorités durant plusieurs mois à Saint-Georges.



10 juillet - Municipal

Adstock et Sainte-Clotilde-de-Beauce s’unissent pour protéger le Mont Grand Morne

Les municipalités d’Adstock et de Sainte-Clotilde-de-Beauce ont annoncé, ce mercredi 9 juillet, la signature d’une nouvelle entente de coopération visant la gestion concertée du Mont Grand Morne, un site naturel prisé par les amateurs de plein air et de randonnée.



10 juillet - Culturel

Sortie du 2e volume du «Journal de la Station»

Les instigateurs du fascicule sur l'histoire de Saint-Georges Station, publié en 2021, sont revenus à la charge avec un deuxième livret sur ce hameau fondateur de la capitale beauceronne.



11 juillet - Environnement

Dame Nature se déchaîne sur Lac-Etchemin

Les pluies torrentielles qui se sont abattues en Beauce-Etchemin hier, en début de soirée, ont provoqué des crues subites dans certaines localités.



11 juillet - Environnement

Dame Nature frappe fort à Vallée-Jonction

Les fortes pluies et orages violents qui se sont abattus sur la Beauce ce jeudi soir ont causé d’importants dommages à Vallée-Jonction, où la municipalité et les résidents se remettaient difficilement de la situation ce vendredi matin.



11 juillet - Travaux et circulation

Routes et ponts fermés à Saint-Joseph-de-Beauce

À la suite des fortes pluies survenues le 10 juillet, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce informe la population que certaines routes ont dû être temporairement fermées en raison d’accumulations d’eau, de débordements et de dommages à la chaussée.



12 juillet - Sports et loisirs

Boxe: Tammara Thibeault victorieuse à New York

La boxeuse professionnelle Tammara (Tamm) Thibeault, originaire de Saint-Georges, a vaincu Mary Casamassa par mise hors de combat, ce vendredi soir lors d’un événement tenu au Madison Square Garden à New York.



13 juillet - Société

Un Beauceron de 71 ans en mission solidaire sur deux continents

Réjean Paradis, résident de Saint-Prosper, courra les marathons de Sydney et Berlin les 31 août et 21 septembre prochains, au profit du Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles de Beauce-Sartigan.



14 juillet - Société

Le Jardin des Pins: un lieu pour ceux qui ne peuvent pas jardiner à la maison

Pour permettre aux citoyens qui n’ont pas la possibilité de cultiver des fruits et des légumes chez eux, des bénévoles de Notre-Dame-des-Pins ont mis en place le Jardin des Pins.



14 juillet - Affaires

Le Mont Adstock officiellement mis en vente pour assurer sa pérennité

La Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock, qui gère la station de ski et le terrain de golf dans les Appalaches, est désormais officiellement en vente.



15 juillet - Sports et loisirs

Plus de 180 athlètes de la Chaudière-Appalaches prêts pour les Jeux du Québec

La délégation de la Chaudière-Appalaches est fin prête pour la 59e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra du 25 juillet au 2 août à Trois-Rivières.



15 juillet - Culturel

Nathan Loignon en première partie des concerts symphoniques de GSI Musique

Le pianiste beauceron Nathan Loignon assurera désormais les premières parties de tous les concerts symphoniques produits par GSI Musique dans les prochains mois.



15 juillet - Sports et loisirs

La course de bateaux-dragons a réuni 483 rameurs

Quelque 483 rameurs formant 23 équipes se sont disputé la coupe Pomerleau lors de la 13e Course de bateaux-dragons de Saint-Georges.