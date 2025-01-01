Fermé depuis les inondations de mars
Tim Hortons à Beauceville: réouverture en décembre
Le restaurant Tim Hortons de Beauceville va rouvrir en décembre prochain.
C'est du moins ce qu'a confirmé la propriétaire de l'établissement, Vicky Poulin, par voie de message texto envoyé à EnBeauce.com.
La date précise dans le mois n'est toutefois pas encore arrêtée.
Fermées à la suite des inondations survenues à la mi-mars, les installations du boulevard Renault sont en rénovation depuis.
Quant à la succursale du 9024, boulevard Lacroix, à Saint-Georges, qui appartient aussi à Mme Poulin, elle demeurera fermée jusqu’au 15 décembre, en raison de travaux de rénovation majeurs qui ont débuté ce mois-ci.