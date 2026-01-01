L'actualité d'octobre — 2 de 2

Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la seconde moitié du mois d'octobre.



18 octobre - Société

Dix-huit pompiers honorés à Saint-Joseph-de-Beauce

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a remis différentes distinctions aux pompiers du Service de sécurité incendie et civile lors d’une soirée honorifique le mardi 14 octobre au Centre Frameco.



18 octobre - Culturel

La tragédie du 11725: un parcours d'horreur avec des énigmes

En 1990, la disparition tragique d'une jeune fille frappe la Maison des jeunes Beauce-Sartigan. Que s'est il passé exactement ?



18 octobre - Société

Une vague de chaleur humaine pour la 36e Nuit des sans-abri

Ce sont 231 personnes qui se sont réunies vendredi soir à Saint-Georges pour créer une vague de chaleur humaine dans le cadre de la 36e Nuit des sans-abri.



19 octobre - Culturel

Un campement militaire de 1775 pour souligner le passage de Benedict Arnold en Beauce

Un rassemblement historique soulignant le passage de Benedict Arnold en Beauce à l’automne 1775 se tenait à Sainte-Marie en fin de semaine.



20 octobre - Éducation

Le prix de la «Personnalité engagée» pour la cégépienne Laura Hétu

Étudiante en Sciences de la nature au Cégep Beauce-Appalaches, Laura Hétu s’est vu décerner le prix de la Personnalité engagée, lors du prestigieux Gala Forces AVENIR, tenu récemment à Québec.



20 octobre - Société

Quelque 65 participants à la 11e Fête des Anges

Quelque 53 adultes et 12 enfants ont participé à la 11e Fête des Anges, qui a eu lieu samedi, sur l’île Pozer à Saint-Georges.



20 octobre - Politique

Harold Guay nommé conseiller spécial du député fédéral de Beauce

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, vient de se nommer un conseiller spécial en la personne d'Harold Guay.



21 octobre - Municipal

Sainte-Marie dévoile la maquette de son futur complexe municipal

La Ville de Sainte-Marie vient de dévoiler les premières images de son futur Complexe municipal, présentement en construction sur l’avenue de la Cité.



21 octobre - Société

Église l'Assomption: quatre options possibles pour la suite

La rencontre d’informations à l’église Assomption, ce lundi soir à Saint-Georges, a réuni près de 300 paroissiens venus s'informer sur les options qui se présentent quant à l’avenir du bâtiment.



21 octobre - Culturel

Sophie Quirion publie « Boomtown: Petite histoire du bâti populaire en Beauce »

Sophie Quirion, native de Saint-Georges, lancera son ouvrage Boomtown: Petite histoire du bâti populaire en Beauce ce dimanche au Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce.



21 octobre - Sports et loisirs

Un autre exploit de course pour Philippe Poulin

Le coureur de fond Philippe Poulin s'est à nouveau distingué en remportant, cette fin de semaine, l'épreuve d'endurance du Bromont Ultra - Trail running.



23 octobre - Culturel

Un 2e volume pour «Les Chroniques de Saint-Georges»

Après le succès remporté par la première édition, la Société historique Sartigan (SHS) annonce la parution prochaine du livre Les Chroniques de Saint-Georges en photos — Volume 2, signé par le chroniqueur historique d'EnBeauce.com, Pierre Morin.



23 octobre - Société

Décès de l'ancien député fédéral de Beauce, Normand Lapointe

Député fédéral de Beauce de 1980 à 1984, Normand Lapointe est décédé hier soir, à l'âge de 86 ans.



23 octobre - Société

Les contrôleurs routiers seront désormais équipés d'une arme à feu

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, et le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, annoncent la décision de munir les contrôleuses routières et les contrôleurs routiers d'une arme de service



24 octobre - Affaires

Six distinctions «Sommets» remises par Beauce-Centre Économique

L’excellence entrepreneuriale dans Beauce-Centre était sous les feux des remparts, lors de la 26e Soirée des Sommets, tenue hier au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.



24 octobre - Politique

Maryelle-Henriette Doumbia à la tête de l'Association libérale fédérale de Beauce

C'est sous la houlette de la candidate au scrutin du 28 avril dernier, que l'Association libérale fédérale de Beauce mènera dorénavant ses activités politiques régionales du PLC (Parti libéral du Canada).



24 octobre - Éducation

Une réussite du premier concours intercollégial des designers d’intérieur

Quelque 27 étudiantes et étudiants, provenant de neuf cégeps du Québec, ont pris part au tout premier concours intercollégial Les Designers de demain, qui s'est déroulé les 17 et 18 octobre au campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches (CB-A).



25 octobre - Société

Plus de 230 convives rassemblés pour souligner l’importance du communautaire

La Corporation de développement communautaire (CDC) Beauce-Etchemins a réuni plus de 230 convives, jeudi soir (23 octobre), au Club de golf de Saint-Georges pour la 10e soirée reconnaissance destinée aux organismes communautaires de la région.

25 octobre - Sports et loisirs

Ligue M25 : un nouveau souffle pour le hockey adulte en Beauce

Une nouvelle ligue de hockey vient d’entrer en scène en Beauce. Samedi dernier, la formation du PawPaw Snack de Saint-Georges a disputé son tout premier match officiel dans la toute nouvelle Ligue M25, remportant une victoire de 5 à 3 contre l’équipe SPP Metal Tech de Saint-Éphrem.



26 octobre - Éducation

Cross-country du CSSBE: près de 1075 élèves du primaires ont participé

Près de 1075 élèves, de la 3e à la 6e année du primaire, du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se sont regroupés sur le terrain de l’école des Deux-Rives de Saint-Georges pour participer à une compétition de cross-country le samedi 4 octobre.

26 octobre - Sports et loisirs

Raphaël Lessard sacré champion ACT pour la première fois

Le pilote de Vallée-Jonction, Raphaël Lessard, a remporté le championnat 2025 de la Milton CAT American-Canadian Tour (ACT), devenant ainsi le premier Canadien à décrocher ce titre depuis 2008.

26 octobre - Culturel

Un regard neuf sur l’histoire du bâti populaire en Beauce avec Sophie Quirion

Ce dimanche 26 octobre, dans l’ambiance chaleureuse du Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce, l’auteure Sophie Quirion lançait son tout premier livre : BOOMTOWN. Petite histoire du bâti populaire en Beauce.



27 octobre - Société

«Randonner pour redonner»: une expédition porteuse d’espoir jusqu’au camp de base de l’Everest

Une quinzaine de personnes vivront une expérience hors du commun en novembre 2026 en participant à l’expédition « Randonner pour redonner », qui les mènera jusqu’au camp de base de l’Everest.



27 octobre - Société

(EN VIDÉO) Un bond de 8 % des personnes soutenues par Moisson Beauce

Le Bilan-Faim 2025 de Moisson Beauce révèle que l’insécurité alimentaire ne faiblit pas en Chaudière-Appalaches, mais continue plutôt de gagner du terrain.

27 octobre - Société

Plus de 2 000 habits de neige seront distribués aux enfants de la région

Pour sa 8e campagne, Robert Bernard, en partenariat avec Nokian Tyres, remettra plus de 2 000 habits de neige aux enfants de la région, dont 75 directement à Saint-Georges.

28 octobre - Société

Inauguration en Beauce du premier CPE préfabriqué au Québec

C'est ce lundi, en Beauce, qu'a été inauguré le tout premier centre de la petite enfance (CPE) préfabriqué au Québec.



28 octobre - Culturel

Les parcours d'horreur ont la cote en Beauce

Les parcours d’horreur ont attiré de nombreux courageux au cours de la dernière fin de semaine en Beauce.



29 octobre - Éducation

Des changements à venir pour le transport scolaire en Beauce-Etchemin

D’importants changements dans le transport scolaire seront effectués par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), pour la rentrée 2026-2027.



29 octobre - Faits divers

Un lot d'un million $ pour Georges Gagné

Un résident de Saint-Jules, Georges Gagné, a remporté un million de dollars au jeu Québec Max.



29 octobre - Culturel

Félix-Antoine Duval en nomination aux Prix Iris 2025

Le Beaucevillois Félix-Antoine Duval est en nomination pour le prix de la Meilleure interprétation masculine/Premier rôle, dans le cadre des Prix Iris 2025, de Québec Cinéma.



30 octobre - Affaires

Deux leaders visionnaires reconnus en Nouvelle-Beauce

Hier soir, près de 400 convives ont célébré «l’audace, l’engagement et la réussite de deux leaders visionnaires», lors du 45e Souper des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce, qui s'est tenu au Centre Caztel de Sainte-Marie.



30 octobre - Culturel

Le Salon des Artistes et Artisans de Beauce revient pour sa 38e édition

Le 38e Salon des Artistes et Artisans de Beauce se tiendra les 14, 15 et 16 novembre prochain au 3e et 4ᵉ étage du Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.



30 octobre - Affaires

Marie-Christine Lavoie à la co-présidence de l'ACCCA

La directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), Marie-Christine Lavoie, vient d'être nommée co-présidente de l’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA).



31 octobre - Éducation

Des locaux repensés pour les centres d’aide du campus de Saint-Georges

Le Cégep Beauce-Appalaches, et sa Fondation, ont procédé, ce jeudi 30 octobre, à l’inauguration des nouveaux centres d’aide du campus de Saint-Georges, des espaces modernes et entièrement repensés pour soutenir la réussite étudiante.



31 octobre - Politique

Jason Groleau dénonce l’inaction libérale en matière de sécurité routière

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, considère que le gouvernement libéral de Mark Carney doit en faire davantage pour assurer la sécurité des Québécois sur nos routes.



31 octobre - Sports et loisirs

Des bourses pour cinq athlètes de la Beauce

Cinq étudiants-athlètes de la Beauce ont reçu cette semaine des bourses d'études, distribuées par la Fondation Aléo.