L'actualité d'octobre — 1 de 2

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois d'octobre.



1er octobre - Sports et loisirs

61e Finale des Jeux du Québec: présentation de l'équipe de direction

Le Comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec a annoncé l’entrée en poste officielle de son équipe de direction.



2 octobre - Culturel

Ouverture du petit Musée de la Société Historique de Saint-Benoît-Labre

Une cinquantaine de personnes ont assisté, le dimanche 28 septembre, à l'inauguration officielle du petit Musée de la Société Historique de Saint-Benoît-Labre, qui s'est déroulée au Centre intergénérationnel Desjardins.



2 octobre - Affaires

Édition record pour le Challenge dek hockey de l'Aile jeunesse de la CCSG

Le Challenge de dek hockey de l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges, qui s'est tenu le vendredi 26 septembre dernier, a été un franc succès.



2 octobre - Politique

Samuel Poulin endosse «les champs d'action» du premier ministre Legault

Le député de Beauce-Sud, et tout nouveau ministre, Samuel Poulin, s'accommode très bien de la feuille de route que vient d'aligner le premier ministre du Québec, François Legault, pour la dernière année de mandat de son gouvernement.



3 octobre - Culturel

Centre culturel Marie-Fitzbach: 30 ans d'histoire conté par Caroline Veilleux

À l’occasion du 30e anniversaire du Centre Culturel Marie-Fitzbach, EnBeauce.com a rencontré Caroline Veilleux afin d’en apprendre plus sur l’histoire de cet édifice iconique.



3 octobre - Municipal

Claude Morin tire sa révérence après 12 ans à la tête de Saint-Georges

Ce jeudi 2 octobre, l’émotion était palpable à l’hôtel de ville de Saint-Georges. La dernière séance du conseil municipal en présence du maire Claude Morin a marqué la fin d’une époque, alors que l’élu quitte ses fonctions après 12 années à la tête de la Municipalité.



3 octobre - Société

Le retour du Triathlon du Lac-Poulin rapporte 54 636 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

La 7e édition du Triathlon du Lac-Poulin a permis d'amasser la somme de 54 636 $ au profit de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.



4 octobre - Sports et loisirs

Les Chevaliers de Lévis retirent le chandail de Thomas Chabot

Hier soir, l'équipe de hockey des Chevaliers de Lévis ont profité de la présence à Québec du défenseur des Sénateurs d'Ottawa, Thomas Chabot, pour procéder à la cérémonie de levée de son chandail arborant le numéro 25 dans l'Aréna de Lévis devant plusieurs spectateurs.



5 octobre - Chroniques

Le fameux magasin Farmer 5-10-15

S'il y a un commerce que les plus de 40 ans ont connu à Saint-Georges, c'est bien celui-là: Farmer qu'on appelait à l'origine Farmer 5-10-15.



5 octobre - Société

Plus de 2 000 visiteurs à la caserne de pompiers de Saint-Georges

Pas moins de 2 000 visiteurs ont circulé, hier, à la caserne des pompiers de Saint-Georges, dans le cadre de l'activité annuelle de Portes ouvertes.



6 octobre - Culturel

Une nouvelle équipe fera rayonner le Festival beauceron de l'érable

Le Festival beauceron de l’érable (FBE) poursuivra sa route grâce à un nouveau conseil d’administration qui vient d'être mis en place.



7 octobre - Politique

Jason Groleau questionnera les libéraux sur l’enjeu des «Chauffeurs Inc.»

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, participera à une étude parlementaire au Comité des transports et de l’infrastructure afin de questionner les libéraux sur un enjeu de plus en plus préoccupant : les «Chauffeurs Inc.» et leurs répercussions sur la sécurité routière.



7 octobre - Sports et loisirs

Desjardins reconduit son partenariat avec l’équipe cycliste Les AudacYeux

Par voie de communiqué de presse, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce vient d’annoncer qu’elle reconduit son partenariat avec l’équipe cycliste Les AudacYeux, de Sainte-Marie, qui participe au Grand Défi Pierre Lavoie.



7 octobre - Environnement

Centre de tri et de traitement de la matière organique: le projet ajusté et reconfirmé

Le projet commun de construction de centres de tri et de traitement de la matière organique, sur les territoires de Bellechasse et de La Nouvelle-Beauce, va toujours de l'avant mais avec certains ajustements.



8 octobre - Affaires

L’UPA du Granit et de Frontenac s'unissent en un seul syndicat agricole

Les syndicats locaux de l’Union des producteurs agricoles (UPA )de Frontenac et du Granit ont choisi de s’unir pour créer un syndicat local unique, regroupant l’ensemble des producteurs agricoles de la MRC du Granit.



8 octobre - Affaires

Un concessionnaire CFMoto s’installe à Saint-René

Un concessionnaire CFMoto, une marque chinoise de motos, de quads et de véhicules tout-terrain, ouvrira ses portes à Saint-René, d'ici la fin de l'année.



8 octobre - Affaires

Construction d'un McDonald's à Saint-Joseph: les travaux progressent

Les travaux de construction d'un restaurant McDonald's à Saint-Joseph-de-Beauce progressent bien.



8 octobre - Affaires

Hélène Potvin à la présidence de l'URLS Chaudière-Appalaches

La Beauceronne Hélène Potvin est la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'Unité régionale de loisir et de sport (URLS) de la Chaudière-Appalaches.



8 octobre - Culturel

Château Beauce : le ministère de la culture enclenche le déclassement

Le dossier du Château Beauce, au cœur d’un long conflit entre la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA) et le ministère de la Culture, pourrait enfin prendre un tournant décisif.



9 octobre - Affaires

Le Restaurant 1668 finaliste du Prix restaurateur 2025

Le Restaurant 1668, de Saint-Georges, faisait partie des finalistes du Prix restaurateur 2025 remis par le programme Aliments du Québec au menu.



9 octobre - Municipal

Sainte-Marie entreprend la Phase 1 de son expansion urbaine

La Ville de Sainte-Marie a procédé, ce mercredi 8 octobre, à la pelletée de terre officielle marquant le début de la Phase 1 des travaux de développement du futur périmètre urbain, situé à l'Est de l'Autoroute 73.



9 octobre - Municipal

La MRC des Etchemins adopte son cadre de vitalisation du territoire

La MRC des Etchemins s'est dotée d'un outil important de développement avec l’adoption de son cadre d’intervention 2025-2029, pour la vitalisation de son territoire.



10 octobre - Éducation

Une fresque dévoilée à la bibliothèque de Saint-Benoît-Labre

À l’occasion des Journées de la culture, le samedi 27 septembre, la bibliothèque L’Envolume de Saint-Benoît-Labre a dévoilé au public sa toute nouvelle murale qui met un éclat de couleur dans son coin jeux.



10 octobre - Affaires

Une entreprise beauceronne prête à contribuer à la relance du logement

Alors que le gouvernement Carney mise sur la construction modulaire pour répondre à la crise du logement, une entreprise de Saint-Joseph-de-Beauce pourrait jouer un rôle clé dans cette relance nationale.



13 octobre - Sports et loisirs

Tournoi de hockey olympique: l'inscription est en marche

La période d'inscription a présentement cours pour le tournoi de hockey olympique qui se tiendra les 1 et 2 novembre à l’aréna Marcel Dutil de Saint-Gédéon-de-Beauce.



14 octobre - Société

Don de 11 500 déjeuners à Moisson Beauce

Le concessionnaire Beauce Mitsubishi vient de renouveler son engagement, auprès de la banque alimentaire Moisson Beauce, avec un don de 11 500 déjeuners qui ont été remis à l’organisme.



15 octobre - Sports et loisirs

Les Jeux du Québec 2027 seront «vraiment unis par la flamme»

Il y avait beaucoup de fébrilité et d'excitation dans l'air, hier soir dans la Cale de la taverne sportive Le Gouvernail, lors d'une rencontre 5 à 7, où la passation officielle des pouvoirs s'est effectuée entre les membres du comité de mise en candidature, et ceux du comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui auront lieu à l'été 2027, à Saint-Georges.



15 octobre - Société

Voie de contournement de Lac-Mégantic : la CVC demande une enquête publique

La Coalition des Victimes Collatérales (CVC) a adressé une nouvelle lettre ouverte au premier ministre du Canada, Mark Carney, ce mardi 14 octobre, pour réclamer la tenue d’une enquête publique sur la gestion du projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic.



15 octobre - Affaires

Soutien de 484 500 $ au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud

Un montant de 484 500$, sera remis au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, afin de bonifier sa mission auprès des jeunes de la région.



15 octobre - Municipal

Vallée-Jonction: Émilie Marcoux-Mathieu devient directrice générale et greffière-trésorière

Émilie Marcoux-Mathieu occupe désormais le titre de directrice générale et greffière-trésorière à la municipalité de Vallée-Jonction.



15 octobre - Éducation

Le CIMIC rend hommage à Maël Richard, médaillé d’or aux Olympiades québécoises

Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) de Saint-Georges, a souligné de manière officielle, ce mercredi 15 octobre, la performance exceptionnelle de Maël Richard, ancien étudiant en mécanique automobile, qui a remporté la médaille d’or aux dernières Olympiades québécoises des métiers et des technologies.



15 octobre - Politique

Rentrée parlementaire: un entretien avec le député Jason Groleau

Il y a exactement un mois aujourd'hui, c'était la rentrée parlementaire à Ottawa et EnBeauce.com s'est entretenu avec le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, pour savoir notamment, comment il s'acclimate à son nouveau rôle.



16 octobre - Justice

Une amende de 36 300 $ pour la Ferme M. & P. Vachon inc

Le 19 août 2025, Ferme M. & P. Vachon inc. et son président, Ian Thivierge, de Saint-Frédéric, ont été déclarés coupables de deux infractions au Règlement sur les exploitations agricoles.



16 octobre - Société

Des diplômes remis à 82 pompiers de La Nouvelle-Beauce

C'est au Centre communautaire de Saint-Bernard qu’a eu lieu, le 14 octobre, la cérémonie officielle de remise de diplômes des pompiers, organisée par la MRC de La Nouvelle-Beauce.



17 octobre - Éducation

Don de 13 100 $ à l’école Barabé-Drouin

L’équipe cycliste Les Audacyeux vient de remettre un montant de 13 100 $ à l’école Barabé-Drouin, de Saint-Isidore, dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie 2025.



17 octobre - Affaires

Passage du flambeau chez le manufacturier Mirage

Après plus de 40 ans à la tête de l’entreprise qu'il a fondée, Pierre Thabet passe le flambeau à son fils, Jean-Pierre Thabet, en le nommant président et chef de la direction du manufacturier de planchers de bois franc Mirage.



17 octobre - Santé

Brigitte Busque quitte la présidence du CISSS de Chaudière-Appalaches

Après 10 ans à titre de présidente et membre du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, Brigitte Busque a remis sa démission de l’instance.



17 octobre - Affaires

Un total de 16 trophées Perséides remis en Nouvelle-Beauce

C’est devant plus de 360 personnes, issues du monde des affaires, que la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a tenu, hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, son 13e Gala des Perséides.



17 octobre - Politique

Une somme de 425 000 $ pour soutenir les jeunes de Beauce-Nord

Une somme de 424 500 $ sera investie dans la circonscription pour soutenir le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord (CJEBN).



17 octobre - Société

Église l'Assomption: une rencontre pour mesurer «le degré de mobilisation»

La soirée d'information pour faire le point sur la situation de l'église L'Assomption de Saint-Georges permettra entre autres, «de vérifier le degré de mobilisation des gens par rapport à la conservation de leur église.»