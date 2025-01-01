Quatorze lauréats au 8e Gala Reconnaissance des Etchemins

Plus de 150 personnes ont assisté au grand dévoilement des lauréats du Gala reconnaissance des Etchemins, lors d’une soirée distinctive empreinte d’émotions, tenue le 6 novembre au Manoir des Etchemins, et organisée par la MRC des Etchemins en collaboration avec la SADC Bellechasse-Etchemins, le CJE Etchemins et Desjardins.

Ce gala célèbre le dynamisme, la collaboration et l’innovation, mettant en lumière les efforts des entrepreneurs, des municipalités, des organismes et des citoyens engagés qui contribuent à l’essor de la région des Etchemins.

Pour sa huitième présentation, l’événement a reçu plus d’une soixantaine de candidatures. Deux à trois finalistes par catégorie ont été conviés à cette soirée de reconnaissance consacrée à la présentation de chaque finaliste et au dévoilement des lauréats. Sélectionnées parmi l’ensemble des candidatures, les gagnants se sont distingués au cours des deux dernières années par des actions innovantes et exemplaires, ainsi que par une implication marquée au sein de la collectivité, affirmant avec fierté leur sentiment d’appartenance aux Etchemins.

Le comité de sélection, afin d’identifier les finalistes dans chacune des catégories, était composé de deux élus municipaux, Michel Bernard, maire de Saint-Cyprien et Lucie Gagnon, ancienne mairesse de Saint-Louis-de-Gonzague, ainsi que des directions générales de la MRC des Etchemins, Judith Leblond, de la SADC Bellechasse-Etchemins, Katie Fortier, du CJE Etchemins, Sonia Boutin et de Desjardins, Benoit Carrière. Le prix Coup de cœur a, pour sa part, été choisi en collaboration avec les partenaires Sommet. Quant au prix Coup de cœur – Jeunesse inspirante, l’équipe du CJE Etchemins a sélectionné le lauréat, en soulignant un parcours distinctif.

Voici la liste des lauréats 2025 du Gala reconnaissance des Etchemins:

Nouvelle entreprise distinctive

Ferme Ricolanne

Petite entreprise inspirante

DB&J, CPA de proximité

Initiative écoresponsable

L’Essentiel des Etchemins

Agriculture innovante

Ferme Ricolanne

Événement à succès

Triathlon Lac-Etchemin

Ambassadeur touristique

Verso microbrasserie

Personnalité d’affaires de l’année

Samuel Pépin

Bénévole de l’année

Jennylee Boutin

Grande entreprise de choix

Précisions Provençal

Jeune personnalité d’affaires

Michaël Duclos Bédard

Municipalité dynamique

Municipalité de Sainte-Aurélie

Distinction sociale

Nouvel Essor

Coup de cœur – Jeunesse inspirante

Josée Nadeau