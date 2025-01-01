Plus de 150 convives à la soirée
Quatorze lauréats au 8e Gala Reconnaissance des Etchemins
Nouvelle entreprise distinctive: Ferme Ricolanne (prix remis par La Voix du Sud)
Petite entreprise inspirante: DB&J CPA de proximité (prix remis par la SADC Bellechasse-Etchemins)
Initiative écoresponsable: L’Essentiel des Etchemins (prix remis par la SADC Bellechasse-Etchemins)
Agriculture innovante: Ferme Ricolanne (prix remis par Michel Bernard – Comité de sélection, maire de Saint-Cyprien)
Événement à succès: Triathlon Lac-Etchemin (prix remis par Satir productions)
Ambassadeur touristique: Verso microbrasserie (prix remis par Desjardins)
Personnalité d’affaires de l’année: Samuel Pépin (prix remis par Desjardins)
Bénévole de l’année: Jennylee Boutin (prix remis par IDéE)
Grande entreprise de choix: Précisions Provençal (prix remis par Développement PME)
Jeune personnalité d’affaires : Michaël Duclos Bédard (prix remis par M. Camil Turmel, anciennement préfet de la MRC des Etchemins)
Municipalité dynamique: Municipalité de Sainte-Aurélie (prix remis par Mme Lucie Gagnon – Comité de sélection, anciennement mairesse de Saint-Louis-de-Gonzague)
Distinction sociale: Nouvel Essor (prix remis par CJE Etchemins)
Coup de cœur – Jeunesse inspirante: Josée Nadeau (prix remis par CJE Etchemins)
Coup de cœur: Sentiers du Mont-Orignal – SMO (prix remis par Mme Judith Leblond, directrice générale de la MRC des Etchemins)
Par Salle des nouvelles
Plus de 150 personnes ont assisté au grand dévoilement des lauréats du Gala reconnaissance des Etchemins, lors d’une soirée distinctive empreinte d’émotions, tenue le 6 novembre au Manoir des Etchemins, et organisée par la MRC des Etchemins en collaboration avec la SADC Bellechasse-Etchemins, le CJE Etchemins et Desjardins.
Ce gala célèbre le dynamisme, la collaboration et l’innovation, mettant en lumière les efforts des entrepreneurs, des municipalités, des organismes et des citoyens engagés qui contribuent à l’essor de la région des Etchemins.
Pour sa huitième présentation, l’événement a reçu plus d’une soixantaine de candidatures. Deux à trois finalistes par catégorie ont été conviés à cette soirée de reconnaissance consacrée à la présentation de chaque finaliste et au dévoilement des lauréats. Sélectionnées parmi l’ensemble des candidatures, les gagnants se sont distingués au cours des deux dernières années par des actions innovantes et exemplaires, ainsi que par une implication marquée au sein de la collectivité, affirmant avec fierté leur sentiment d’appartenance aux Etchemins.
Le comité de sélection, afin d’identifier les finalistes dans chacune des catégories, était composé de deux élus municipaux, Michel Bernard, maire de Saint-Cyprien et Lucie Gagnon, ancienne mairesse de Saint-Louis-de-Gonzague, ainsi que des directions générales de la MRC des Etchemins, Judith Leblond, de la SADC Bellechasse-Etchemins, Katie Fortier, du CJE Etchemins, Sonia Boutin et de Desjardins, Benoit Carrière. Le prix Coup de cœur a, pour sa part, été choisi en collaboration avec les partenaires Sommet. Quant au prix Coup de cœur – Jeunesse inspirante, l’équipe du CJE Etchemins a sélectionné le lauréat, en soulignant un parcours distinctif.
