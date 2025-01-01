Quelque 28 000 $ distribués à 14 organismes de la région

En collaboration avec 14 concessionnaires automobiles de la Beauce, la Fondation Mobilis vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, un don total de 28 000 $, qui sera distribué à 14 organismes du territoire, œuvrant chaque jour à améliorer la qualité de vie des gens de la région.

Chaque concessionnaire automobile participant remet ainsi un chèque de 2 000 $ à l’organisme de son choix.

Les bénéficiaires en 2025 sont:

AIS Beauce Sartigan

Association des Familles Monoparentales et Recomposées de la Chaudière

Au bercail

Berceau Saint-Georges

Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud

Fondation du Cœur Beauce-Etchemin

Fondation Santé Beauce-Etchemin

Groupe Espérance et Cancer

Havre l’Éclaircie

La Maison Mathéo

Maison Catherine de Longpré

Moisson Beauce

Ouvre ton cœur à l’espoir

Partage au Masculin

Le regroupement des concessionnaires automobiles de la région qui ont contribué comprend Auto du Boulevard KIA, Beauce Auto Ford Lincoln, Beauce Mitsubishi, Beauce Subaru, Beauce Volkswagen, BGP Honda, Ford Appalaches, Hyundai Beauce, Kennebec Dodge Chrysler, Sittelle Mazda, St-Georges Ford, St-Georges GM, St-Georges Nissan, et St-Georges Toyota

«Au nom de la Fondation Mobilis, je tiens à souligner à quel point nous sommes fiers de cette initiative régionale. C’est inspirant de voir autant de concessionnaires unis, collaborant non pas pour vendre des véhicules, mais pour faire une différence concrète dans la vie des gens d’ici. Ce qu’on aime surtout, c’est que chaque dollar remis vient d’un effort collectif» a fait savoir Francis Labbé, président de la Fondation Mobilis.